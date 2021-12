Przegląd prasy 17.12.2021 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Zestaw Lego, piękne lalki mrugające oczami, auta "resoraki", kolorowe pluszaki to nieosiągalne marzenia dzieci w latach 70. czy 80. Co znajdowały pod choinką lub w worku Mikołaja? Sprawdźcie w galerii, może odnajdziecie wśród tych zabawek także swoje świąteczne prezenty.

Zakorkowane rondo Matecznego, zapaskudzone reklamami, gdzie chaotycznie wyrastają biurowce. Jeszcze do niedawna stały tam stare chałupy, ale jakoś... spłonęły, a teraz zastąpiła je nowa zabudowa. Niedaleko ulica Kalwaryjska - gdzie również mamy kiczowate reklamy lub... nie mamy nic, tylko odrapane, zszarzałe kamienice. Tu życie zamarło. W pobliżu też ulica Rydlówka - kiedyś spokojna droga, ale teraz uliczka przytłoczona blokami lub placami budowy kolejnych bloków, z której wyjazd to koszmar. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz.