Przegląd prasy 17.06.2020 Kraków, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.06.2020, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Uważaj na kobiety o tych imionach. Bywają najbardziej roszczeniowe, złośliwe i wybuchowe”?

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Prasówka Kraków 17.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Uważaj na kobiety o tych imionach. Bywają najbardziej roszczeniowe, złośliwe i wybuchowe Kobiety niezależne, władcze, walczące o swoje lub najbliższych. Nie dające się stłamsić, uparte i wyniosłe. A przy tym mające w sobie sporo uroku, który czasem może okazać się zgubny. Których imion żeńskich należy się bać? Sprawdźcie w galerii tego artykułu. Ale pamiętajcie - traktujcie go z przymrużeniem oka. ;) 📢 Kraków. Srebrna Polana na sprzedaż. Zieleń zastąpią domy? Mieszkańcy protestują Urzędnicy chcą sprzedać zielony teren w Mistrzejowicach: tzw. Srebrną Polanę, którą mieszkańcy traktują jako miejsce odpoczynku. W sieci już pojawiła się petycja do prezydenta miasta, by pozostawić działki w zasobie gminy. Szanse na zwycięstwo mieszkańców wydają się jednak niewielkie, bo gmina jest w tym temacie nieugięta, a urzędnicy twierdzą, że teren nie jest potrzebny do realizacji celów publicznych.

📢 Kraków. Ze stawu wyłowiono zwłoki mężczyzny. Policja wyjaśnia, jak doszło do jego śmierci W rejonie Sidziny ze stawu wyłowiono zwłoki ok. 60-letniego mężczyzny. Na miejscu działali policja i prokurator. Mundurowi wyjaśniają okoliczności śmierci. 📢 Dzień Ojca: Memy o miłości do taty lepsze niż kwiaty. Najlepsze życzenia dla wszystkich ojców, okraszone szczyptą dobrego humoru 23 czerwca przypada święto wszystkich tatusiów. W Polsce obchodzimy je już od 55 lat. Jak wygląda Dzień Ojca okiem internautów? Prezentujemy niezbędną dawkę humoru, w sam raz dla ojców i ich dzieci. Święto powstało jako odpowiedź na Dzień Matki i ma być wyrazem szacunku i wdzięczności, twórcy memów dostrzegają w nim jednak dodatkowy potencjał. Oto najlepsze memy o Dniu Ojca, tatusiach i ich dzieciach. Miłość ojcowska bywa szorstka? Zobaczcie, co na ten temat myślą internauci.

📢 EGZAMIN ósmoklasisty MATEMATYKA 2020 - odpowiedzi, arkusze CKE. Jakie zadania były na matematyce? [17 CZERWCA] W środę 17 czerwca uczniowie klas ósmych przystąpili do egzaminu z matematyki. Na zdających matematykę w drugim dniu egzaminu ósmoklasisty czekało ponad 20 zadań. Na ich rozwiązanie mieli 100 minut. Uczniowie stwierdzali po egzaminie, że zadania zamknięte (wyboru odpowiedzi a, b, c,d) generalnie były proste, a spośród otwartych większość była trudna, ale do rozwiązania. Nikola z SP nr 10 w Krakowie uważa, że pytania na tegorocznym egzaminie z matematyki były proste. - Z geometrii, na objętość, wydawały mi się w miarę proste. Trzeba było obliczyć np. objętość sześcianu. Była podana podstawa, wysokość, trzeba było znać wzór i obliczyć. Dużo było zadań na potęgi, gdzie trzeba było wiedzieć, kiedy się dodaje, kiedy odejmuje się potęgi. Pytania otwarte, tekstowe były dość proste, w głowie by się to policzyło Co było na egzaminie ósmoklasisty? U nas znajdziecie ODPOWIEDZI i ARKUSZE CKE matematyki.

📢 Nie zawsze był eleganckim Radosławem. Tak zmieniał się Radek Majdan, poznalibyście go na każdym zdjęciu? [GALERIA] Piłkarz, trener, radny, gitarzysta zespołu rockowego, a także model i przedsiębiorca - Radosław Majdan to człowiek-orkiestra. Dziś elegancki towarzysz życia Małgorzaty Rozenek-Majdan i dumny tata małego Henryka, ale my pamiętamy go przed tą spektakularną metamorfozą. Zobaczcie, jak zmieniał się Radek Majdan, poznalibyście go na każdym zdjęciu? 📢 Torowisko do Walcowni niszczeje. Urzędnicy: i tak ma być Kilkanaście miesięcy temu, ze względu na bardzo zły stan techniczny, zostało wyłączone z ruchu torowisko tramwajowe do Walcowni (wzdłuż ul. Mrozowej). Krakowscy urzędnicy przyznają wprost, że... nie jest ono dla nich priorytetem. - To torowisko w tym momencie nie jest kluczowe dla komunikacji w mieście. Dostępne pieniądze chcemy w pierwszej kolejności przeznaczyć na remonty innych torowisk w Nowej Hucie, m.in. na ul. Ptaszyckiego - mówi Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

📢 Pijani i naćpani kierowcy poszukiwani przez policję w Małopolsce [RAPORT CZERWIEC 2020] Policjanci z Małopolski poszukują ponad 40 osób, które prowadziły samochód po alkoholu lub narkotykach. Wśród nich jest także kobieta. Rozpoznajesz kogoś z fotografii? Zgłoś to na policję! Zebrany materiał pochodzi ze strony http://malopolska.policja.gov.pl/ (dostęp: 17.06.2020 r.). 📢 Rozerwany balon widokowy zagrażał ludziom? Jest śledztwo Prokuratura sprawdza, czy podczas gwałtownej nawałnicy, która rozerwała balon widokowy nad Wisłą, w pobliżu dawnego hotelu Forum, doszło do narażenia życia i zdrowia ludzkiego. Śledczy chcą m.in. sprawdzić, czy właściciel balonu kontaktował się z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW) w sprawie warunków pogodowych w celu odpowiedniego zabezpieczenia balonu.

📢 TOP 25. Najbardziej poszukiwani pracownicy w Krakowie W całym maju 2020 pracodawcy zgłosili do Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie zaledwie 1380 ofert pracy, gdy rok wcześniej - 2545. To tylko trochę lepiej niż w fatalnym kwietniu, gdy ofert było 1324 (rok wcześniej 2843), ale sporo gorzej niż w marcu (1944 oferty wobec 2748 przed rokiem). Zmienia się przy tym nieco lista najbardziej poszukiwanych profesji: jeszcze w kwietniu największym wzięciem cieszyli się budowlańcy oraz magazynierzy. A kto bryluje teraz na liście zapotrzebowania pracodawców? Zobaczcie - od najmniejszej liczby ofert pracy do największej.

📢 Dżem Trzaskowskiego hitem Wiadomości TVP MEMY Dżem kupowany dwa lata temu przez Rafała Trzaskowskiego stał się tematem, który wzięły pod lupę "Wiadomości" TVP. Redaktor Telewizji Polskiej Adrian Gąbka zapytał Trzaskowskiego o jego wizycie na jarmarku i zakup dżemu, w chwili gdy z okazji rocznicy Bitwy Warszawskiej odbywała się defilada. Co na to kandydat na prezydenta i internauci? Dżem Trzaskowskiego spowodował, że sieć zalały memy. Zobacz je w galerii. 📢 Koronawirus nie cofa się. Wielu nowych zakażonych w Małopolsce, ponad 500 nowych w Polsce [DANE ZE ŚRODY] Aż 24 nowe przypadki zakażenia koronawirusem zostały potwierdzone w ciągu ostatniej doby w Małopolsce. Z najnowszych danych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wynika również, że od początku epidemii w naszym województwie zakażenie zostało potwierdzone już łącznie u 1552 osób. Natomiast w całej Polsce zakażonych zostało już 30 701 osób, tylko w środę służby sanitarne poinformowały o przeszło 500 nowych zakażonych.

📢 Gdzie i za ile Polacy mogą polecieć na wakacje w czasie pandemii [MIEJSCA, LOTY, CENY] Przed nami jedne z najdziwniejszych wakacji - wakacje w czasie wciąż trwającej pandemii koronawirusa. Większość Polaków zamierza spędzić je w kraju, ale znajdą się zapewne i tacy, którzy będą chcieli polecieć za granicę. Zwłaszcza że kolejne kraje znoszą koronawirusowe obostrzenia, otwierają granice, a linie lotnicze wznawiają pasażerskie loty międzynarodowe. W związku z tym Rankomat.pl sprawdził, gdzie i za ile będą mogli polecieć Polacy w te wakacje.

📢 Kraków. Media miejskie za milion. Czy to konieczne? Władze Krakowa nieustannie rozwijają miejska media – dwutygodnik Kraków.pl, stronę internetową, media społecznościowe czy miejską telewizję. Za to wszystko płacą podatnicy. Część wydatków bywa zastanawiająca. Na przykład wykładanie gazety na stojaki za ponad 54 tys. zł, czy odpisywanie mieszkańcom w mediach społecznościowych za ponad 84 tys. zł.

📢 Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II nie będzie wykonywał już przeszczepów nerek Od lipca przeszczepy nerek w Małopolsce będzie wykonywał tylko jeden ośrodek. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II poinformował, że kończy program przeszczepiania tych narządów. Zaskoczenia tą decyzją nie kryje m.in. Poltransplant, który jest główną instytucją, która koordynuje przeszczepy w Polsce. Władze lecznicy uspokajają, że pacjenci nie mają podstaw do obaw. 📢 Specgrupa zajmie się ochroną drzew przy modernizacji wałów Wody Polskie oraz krakowscy aktywiści i ekolodzy spotkali się w ramach grupy roboczej, która ma się zająć inwentaryzacją drzew wzdłuż wałów (głównie Wisły). Wody planują bowiem ich modernizację, co wiąże się z wycinką ok. 2800 drzew. Specjalny zespół, w skład którego wejdą też pracownicy Uniwersytetu Rolniczego, ma za zadanie ocalić jak najwięcej drzew.

Czy koronawirus traci moc?