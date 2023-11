Przegląd prasy 17.11.2023 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.11, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Platforma Obywatelska przedstawiła postulaty dla dzielnic Krakowa. Łączone wybory i więcej pieniędzy dla dzielnic na inwestycje”?

Prasówka Kraków 17.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Platforma Obywatelska przedstawiła postulaty dla dzielnic Krakowa. Łączone wybory i więcej pieniędzy dla dzielnic na inwestycje W czwartek, 16 listopada w Krakowie politycy Platformy Obywatelskiej zaprezentowali postulaty dla krakowskich dzielnic. Znalazły się wśród nich te, aby wybory do rady dzielnic odbywały się z wyborami samorządowymi oraz te, by miasto przeznaczało większe pieniądze na funkcjonowanie rad dzielnic.- Była umowa z obozem prezydenckim, że kwota przeznaczana na funkcjonowanie rady dzielnic będzie corocznie zwiększana o 10 milionów, natomiast ta umowa jest już łamana - mówił radny Szczęsny Filipiak.

📢 Kraków. Młoda dziewczyna i seniorka starły się o miejsce w autobusie. Niecodzienny apel MPK MPK Kraków opublikowało zgłoszenie nadesłane od młodej kobiety. Twierdzi, że bez powodu została zaatakowana przez seniorkę, która uznała, że zgłaszająca musi ustąpić jej miejsca, choć miała inne wolne. Doszło do przepychanki. MPK wykorzystuje tę sytuację by zaapelować do... seniorów, by kulturalnie korzystali ze swoich przywilejów.

📢 Poważny wypadek w Krakowie na alei Pokoju. Auto na słupie i na torowisku. Problemy w komunikacji Tramwaje przez kilkadziesiąt minut nie kursowały al. Pokoju w kierunku ronda Grzegórzeckiego. Doszło do wypadku. Samochód osobowy wbił się w słup przy torowisku i stanął na szynach. Tramwaje kierowane były przez al. Jana Pawła II. Za tramwaje podstawiono autobusy zastępcze z ronda Czyżyńskiego do ronda Grzegórzeckiego. Krótka przerwa w ruchu na tej trasie mogła wydłużyć czas oczekiwania pasażerów.

Prasówka 17.11 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Towary na kartki wróciły! Na szczęście tylko w muzeum Reglamentacja to słowo-klucz do najnowszej wystawy Muzeum Narodowego w Krakowie „Nowoczesność reglamentowana. Modernizm w PRL”. To trzecia odsłona projektu wystawienniczego „4xNowoczesność”. Wystawę opowiadającą o kształtowaniu się nowoczesności w Polsce można oglądać do 14 kwietnia 2024 roku w Gmachu Głównym MNK.

📢 Kraków. 77 policjantów dostało awanse na wyższe stopnie. Odznaczeni zostali też cywilni pracownicy małopolskiego garnizonu W czwartek 16 listopada w siedzibie Muzeum Lotnictwa w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym garnizonu małopolskiego Policji z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W tym dniu, 77 policjantów zostało również mianowanych na wyższe stopnie. 📢 Wypadek w Skawinie. Utrudnienia na ul. Piłsudskiego Skawina, ul. Józefa Piłsudskiego - kolizja drogowa z udziałem dwóch pojazdów. Na miejscu pracują służby. Występują utrudnienia w ruchu. 📢 Kraków. Deweloper miał odbudować fort, który wyburzył. Widać efekty. W sprawie zapadły też wyroki, ale są apelacje Krakowski sąd - w związku ze złożonymi apelacjami do wyroku w głośnej sprawie wyburzenia zabytkowego fortu - znów się nią zajmie. Chodzi o fort N-10 "Prądnik Biały" przy ul. Wybickiego, który w 2018 roku nagle został zrównany z ziemią. Właściciel nieruchomości, krakowski deweloper teraz realizuje tam swoją inwestycję - budowę siedmiopiętrowych bloków. Zgodnie z pozwoleniem na budowę przedsięwzięcie musi też obejmować rekonstrukcję rozebranego ponad pięć lat temu bloku koszarowego, wraz z aranżacją zieleni. Można już zobaczyć, jakie są efekty prowadzonej odbudowy.

📢 Kraków. Jest ciepły, przytulny i wyposażony w sprzęty, które umilają futrzakom czas. Nowy pawilon dla kotów obejrzał nawet prezydent miasta Tymczasowe schronienie dla bezdomnych kotów nie musi być smutne. Nowy pawilon w schronisku przy ul. Rybnej jest ciepły, przytulny i wyposażony w sprzęty, które umilają futrzakom czas w oczekiwaniu na nowy dom. W czwartek, 16 listopada, inwestycję zrealizowaną przez Zarząd Inwestycji Miejskich odwiedził prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

📢 Horror w Krakowie. Mężczyzna biegał z siekierą po Castoramie. Ewakuowano prawie 100 osób Do niebezpiecznej sytuacji doszło w środę 15 listopada około południa w hipermarkecie budowlanym w Bronowicach. Mężczyzna rozrzucał rzeczy, krzyczał, był agresywny, zachowywał się irracjonalnie. Policjanci, którzy zjawili się na szybko go obezwładnili. Trafił on do szpitala gdzie zostanie przebadany. 📢 Kraków. Budują kolejny prywatny akademik. Tym razem betonowy kolos rośnie przy rondzie Czyżyńskim W Czyżynach jest już jeden prywatny akademik, tyle, że jego budowa zatrzymała się na etapie stanu surowego otwartego. Inwestor nie dokończył inwestycji i 9-piętrowy "szkieletor" straszy od kilku lat. Teraz w okolicy ronda Czyżyńskiego powstaje kolejny akademik. Wybudowano już trzy kondygnacje.

📢 Rozpoczęły się zapisy do 19. Krakowskiego Biegu Sylwestrowego. Jest limit startujących! Rozpoczęte w połowie listopada zapisy internetowe do 19. Krakowskiego Biegu Sylwestrowego potrwają do północy 22 grudnia. Po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane tylko w Biurze Zawodów, o ile wcześniej nie zostanie wyczerpany limit startujących ustalony na 2000 osób, łącznie na dwa dystanse - czytamy na stronie krakow.pl. To znów będzie rewia przebierańców - obejrzyj na naszych zdjęciach w galerii, jak wyglądał ostatni bieg po ulicach Krakowa zorganizowany 31 grudnia ubiegłego roku. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Stacja CNN ocenila. Krakowski Jarmark Bożonarodzeniowy wśród najciekawszych na świecie. Startuje już 24 listopada Jarmarki czy targi bożonarodzeniowe przyciągają gości w wielu miastach Europy. Do odwiedzenia tego krakowskiego zachęca amerykańska stacja CNN, która uznaje go za jeden z najciekawszych na świecie i największych w Europie. Jarmark rozpocznie się już 24 listopada.

📢 Polska - Czechy. Oto piękne WAGs (żony i partnerki) czeskich piłkarzy, naszych rywali w eliminacjach Euro 2024 Mecz Polska - Czechy w ramach eliminacji piłkarskich mistrzostw Europy 2024 odbędzie się 17 listopada 2023 roku. Poznaj piękne żony i partnerki (WAGs, czyli wives and girlfriends) najbliższych rywali naszej reprezentacji. Swoje wdzięki prezentują na Instagramie. Zobacz zdjęcia w naszej galerii. 📢 Ten wirus wywołuje nowotwory. Szczepionki są darmowe, ale liczba zaszczepionych dzieci wciąż jest bardzo mała Jest bezcenna - tak mówi o szczepionce przeciwko HPV prof. Aleksander Garlicki, małopolski konsultant do spraw chorób zakaźnych. Kraje, w których jest powszechnie stosowana, prawie uporały się z nowotworami wywołanymi tym wirusem. Tymczasem w Małopolsce, podobnie jak w całym kraju, zaszczepiono dotąd nie więcej niż kilkanaście procent uprawnionych dzieci. I wiele z nich straciło już możliwość skorzystania z bezpłatnych szczepionek, a kupowanie ich z własnej kieszeni to duży wydatek.

📢 Wieczysta Kraków. Sławomir Peszko ujawnił swoją przyszłość w klubie! "Prezes kazał mi szykować... Wieczysta Kraków. Sławomir Peszko, prawie dwa miesiące temu mianowany tymczasowym trenerem Wieczystej, w środę 15 listopada był gościem Kanału Sportowego. Podczas realizowanego w Gliwicach programu "Zebranie zarządu" ujawnił, że jego status w klubie uległ zmianie. 📢 Kraków. Nie ma pieniędzy na przebudowę ulicy Starowiślnej i trasę tramwajową na osiedle Azory. Pomóc mogą fundusze unijne Budowa linii tramwajowych z Krowodrzy Górki na Azory, a także z Małego Płaszowa do węzła drogowego Kraków Przewóz, przebudowa torowiska na ul. Starowiślnej, budowa łącznicy tramwajowej z ul. Nowosądeckiej do Wielickiej - to zadania, które Kraków będzie mógł zrealizować, jeżeli pozyska dotacje ze środków Unii Europejskiej.

📢 Słominiki pod Krakowem. Zazdrość o kobietę, kij bejsbolowy, pobicie, a jeden ze sprawców zawinął się... w dywan Policjanci ze Słomnik zatrzymali pięciu mężczyzn odpowiedzialnych za pobicie 38-latka. Jeden ze sprawców za pomocą kija bejsbolowego uszkodził też pojazd pokrzywdzonego i groził mu pozbawieniem życia. Powodem napaści była zazdrość o kobietę, której również groził. Podczas zatrzymań, jeden ze sprawców, chcąc ukryć się przed policjantami… zawinął się w dywan. Podejrzani usłyszeli zarzuty.

📢 Kraków. Ścieżka na bulwarach wróciła, na piękną trawkę trzeba będzie poczekać Prace porządkowe w rejonie nowego mostu kolejowego na Wiśle dotarły na Bulwar Podolski. Nad Wisłą pojawiła się nowa ścieżka. Wykonawcy sprzątają i rekultywują zieleń. Jednymi z ostatnich prac będzie montaż oświetlenia wzdłuż brzegów i pod mostami. Widać, że przez lata był tu plac budowy, ale z czasem okolica ma się zazielenić i będzie jak dawniej. 📢 Politechnika Krakowska z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Na PK będzie stacjonował sztab 32. Finału Sztab 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie stacjonował na Politechnice Krakowskiej - poinformowała uczelnia. Kolejna edycja finału WOŚP odbędzie się 28 stycznia 2024 roku pod hasłem: "Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych". Na PK będzie stacjonował jeden z mających najdłuższe tradycje w Polsce (ponad 20-letnie) sztabów WOŚP, a równocześnie jeden z największych sztabów Krakowie. Politechnika szykuje się też do oryginalnych aukcji na rzecz WOŚP, które - jak przekazuje uczelnia - "dostarczą zwycięzcom niezapomnianych doświadczeń i emocji".

📢 Kraków. Sprawa "znikającego domu". Sąd skazał, później uniewinnił, a teraz Sąd Najwyższy uchylił wyrok Po ponad pięciu latach sądowej batalii Sąd Najwyższy uchylił wyrok krakowskiego sądu drugiej instancji, który uznał, że dowody przedstawione w sprawie nie wystarczają dla uznania oskarżonych za winnych nielegalnego zburzenia pozostałości domu w Woli Justowskiej. - Jesteśmy zachwyceni tym - mówiła na gorąco po decyzji SN mec. Klara Andres, pełnomocnik Thomasa Zielińskiego, właściciela domu.

Czy Sejm będzie maszynką do głosowania?