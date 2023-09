Przegląd prasy 17.09.2023 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.09, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wisła Kraków. Oceniamy „Białą Gwiazdę” za mecz z Chrobrym Głogów”?

Prasówka Kraków 17.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wisła Kraków. Oceniamy „Białą Gwiazdę” za mecz z Chrobrym Głogów Dla Wisły Kraków remis 1:1 z Chrobrym Głogów u siebie to wynik mocno rozczarowujący. „Biała Gwiazda” miała ruszyć do odrabiania strat do czołówki I ligi, a zamiast tego straciła kolejne dwa punkty. Oceny wiślaków za to spotkanie nie mogą być wysokie.

📢 Wyjątkowym widowiskiem Wawel zaprasza na swoją nową wystawę. Mapping na na dziedzińcu arkadowym "Obraz Złotego Wieku" to najnowsza wystawa Zamku Królewskiego na Wawelu. Muzealnicy opowiadają o niej niesamowitym widowiskiem wyświetlanym na dziedzińcu arkadowym od piątku do soboty w godzinach 19.00–23.00. 📢 Wisła Kraków. Kibice dopingowali „Białą Gwiazdę” na meczu z Chrobrym Głogów, a na koniec byli wściekli... Ponad 15 tysięcy kibiców zjawiło się w sobotnie popołudnie na stadionie przy ul. Reymonta, by dopingować Wisłę Kraków w meczu z Chrobrym Głogów. To było pierwsze spotkanie „Białej Gwiazdy” po reprezentacyjnej przerwie, a że ostatni raz grała ona u siebie blisko trzy tygodnie wcześniej, to nie dziwi, że fani przyszli licznie dopingować swoją drużynę. I znów przeżyli rozczarowanie...

Prasówka 17.09 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wisła Kraków tylko zremisowała z Chrobrym Głogów. Kibice znów domagają się dymisji Radosława Sobolewskiego To miał być dla Wisły Kraków mecz, w którym zgarnie trzy punkty i rozpocznie pościg za czołówką I ligi. Zamiast tego był rozczarowujący remis 1:1 z Chrobrym Głogów, a po zakończeniu meczu głośne gwizdy i domaganie się kibiców dymisji trenera Radosława Sobolewskiego.

📢 Święto na Bagrach. Krakowianie na obchodach 10-lecia Budżetu Obywatelskiego W sobotę (16 września) krakowianie zostali zaproszeni nad Zalew Bagry na imprezę pod hasłem: "Stwórz historię swojego miasta! 10-lecie Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa". Na scenie odbywały się koncerty, występ taneczny i teatralny. Na wszystkich gości czekało wiele atrakcji, w tym m.in. warsztaty, fotobudka 360, kula wodna i biegi dla dzieci. 📢 Ręcznie robione kosmetyki lub smak egzotyki. Weekend z targami przy krakowskich Błoniach 16 i 17 września - na pożegnanie lata - organizowane są weekendowe Targi Pura Vida x States of Mind w Krakowie. W Hali Stulecia Cracovii przy al. Focha, na stoiskach wystawców można znaleźć m.in. ręcznie robione kosmetyki, wybierać w niepowtarzalnej biżuterii albo wyjść z targów z oryginalną odzieżą. Elementem imprezy jest też piknik orientalny (na terenie zewnętrznym Hali), czyli święto dla miłośników egzotycznych smaków. Wstęp - bezpłatny.

📢 Targi pełne regionalnych pyszności w Krakowie. "Zasmakuj z URK" i XXV Małopolska Giełda Agroturystyczna Soki tłoczone ze świeżych owoców i warzyw, wina, rozmaite sery, miód i wyroby z pszczelego wosku, a nawet regionalne lody - oto, co między innymi czeka na odwiedzających IX Małopolskie Targi Żywności "Zasmakuj z URK" oraz XXV Małopolską Giełdę Agroturystyczną. Trwają one w ten weekend - 16 i 17 września - na terenie przed zabytkowym Dworkiem Uniwersytetu Rolniczego przy ul. Balickiej 253. 📢 Małopolska górą podczas Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym. Pierwsze i drugie miejsce dla Tarnowa, trzecie dla drużyny z Krakowa Wielkim sukcesem zakończył się udział ratowników z Małopolski podczas XX Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym we Wrocławiu. W stawce ponad 50 ekip z całej Polski dwa czołowe miejsca zajęły drużyny reprezentujące Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie, na trzecim uplasowali się ratownicy z Krakowa.

📢 Maciej Bochniak, reżyser filmu "Freestyle": Chcieliśmy dzisiejszy Kraków pokazać w zupełnie nieoczywisty sposób W serwisie Netflix swoją premierę miał właśnie film „Freestyle”. To nowe dzieło krakowskiego reżysera Macieja Bochniaka, który stworzył tak oryginalne obrazy, jak „Disco Polo” czy „Magnezja”. Tym razem postanowił on opowiedzieć nam gangsterską historię o młodych chłopaku, który zostaje wbrew swej woli wmanewrowany w narkotykową intrygę. Fabuła ta stała się dla reżysera pretekstem do pokazania zupełnie innego oblicza współczesnego Krakowa. W rozmowie z nami Maciej Bochniak zdradza co go do tego zainspirowało. 📢 Prawie milion złotych na dwie nowe karetki dla regionu krakowskiego Do Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego już niedługo trafią dwa nowe ambulanse z podstawowym wyposażeniem i defibrylatorami. Samorząd województwa małopolskiego otrzymał na ten cel środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa, w wysokości 968 tys. złotych. Dofinansowanie stanowi 80 proc. kosztu całkowitego. W sobotę (16 września) nastąpiło przekazanie symbolicznego czeku.

📢 Tragiczny pożar domu w Głogoczowie. Jedna osoba nie żyje Do tragicznego pożaru doszło w sobotę (16 września) rano w miejscowości Głogoczów. Palił się piętrowy dom z poddaszem. Niestety, w wyniku pożaru jedna osoba poniosła śmierć. 📢 Ceny na lotnisku w Krakowie. Piwo, paluszki i bułka to majątek. Rzadko latasz? To możesz się zdziwić Czekając na lot można się napić - piwo butelkowe 16 zł, w puszce 12. Do tego przegryzka - paluszki słone 12 zł lub kanapki od 20 do prawie 30 zł. Sporo, ale tu nawet obwarzanek kosztuje więcej niż na Rynku Głównym - 4 zł. Ceny zwykłych produktów na lotnisku w Krakowie-Balicach, po przejściu kontroli bezpieczeństwa, bezpieczne dla portfeli podróżnych już nie są... Zobaczcie w naszej galerii zdjęć.

📢 Kraków. Rzeka Serafa i potok Malinówka. Zbiorniki retencyjne gotowe Wody Polskie w Krakowie zakończyły prace na zbiornikach Malinówka 1, Malinówka 2 i Serafa 2. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Serafy. Koszt budowy tych trzech zbiorników to prawie 30 mln zł. Na to czekali mieszkańcy często zalewanego podczas mocnych deszczów Bieżanowa.

📢 Kraków. Wyjechał sportowym autem prosto z salonu i wbił się w cztery inne na parkingu. "Tragedia na Dębnickim nic ich nie nauczyła" "Pod Makro w Borku Fałęckim w stojące na parkingu nasze auta uderzył z ogromną prędkością młody człowiek nowiutką Kia GT (580KM) wartą ok. 400 000 zł" - pisze nasz Czytelnik i przesyła zdjęcia. Sprawa została zgłoszona na policję. Jak twierdzi nadawca wiadomości, kierowca, który spowodował wypadek, przed chwilą kupił auto w salonie lub wziął je na testy. - Cud, że nikt nie przechodził przez parking... Wypadek na moście Dębnickim nic nie nauczył - kwituje. 📢 Blok-gigant przy Dworcu Głównym w Krakowie budzi kontrowersje. Budowa zgodna z prawem, ale czy z rozsądkiem i standardami urbanistycznymi? Doczekaliśmy się odpowiedzi od urzędników miejskich w sprawie kaskadowego apartamentowca, który rośnie przy ulicy Wita Stwosza, na przeciwko Dworca Głównego. Ta budowa budzi w Krakowie spore emocje. Blok jest znacznie wyższy niż okoliczna zabudowa, a nawet osiedle, którego ma być częścią, a wizualnie przytłoczył i zasłonił cały kwartał. Urzędnicy miejscy opisują historię wydawania zgód na jego budowę. Wszystko zgodnie z przepisami, ale przed wprowadzeniem planu miejscowego, który zabroniłby takiej zabudowy. Jak to w Krakowie bywa. W opowieści urzędników budowlę sięgającą ponad 43 metrów nazywa się... "akcentem urbanistycznym".

📢 Wisła Kraków. Motor Lublin zamyka sektor gości dla kibiców „Białej Gwiazdy”. Ta mówi dość i idzie do PZPN Wisła Kraków poinformowała, że Motor Lublin zamknął dla jej kibiców sektor gości na mecz, który rozegrany zostanie 23 września. Przy ul. Reymonta doszli jednak do wniosku, że czas zacząć walczyć o prawa swoich kibiców do oglądania meczów wyjazdowych. Wisła w tej sprawie zwróci się do Polskiego Związku Piłki Nożnej. 📢 Czaszki mozozaurów sprzed 60 mln lat i skamieniały las jurajski na giełdzie minerałów w Krakowie 16 i 17 września w Hali Sportowej Czyżyny Politechniki Krakowskiej przy al. Jana Pawła II 37 w Krakowie będzie trwała Wrześniowa Giełda Biżuterii i Minerałów. Swoją ofertę prezentować będzie ponad 140 wystawców - hurtowni, rzemieślników, jubilerów, złotników i artystów. Targi będą trwały w godz. 10-18. Jedną z ich szczególnych atrakcji będzie wystawa prezentująca m.in. fragmenty szkieletów mozozaurów z marokańskiej Sahary.

📢 Na Błoniach pojawił się namiot cyrku Zalewski. Widowiska przez weekend Akrobacje na trapezie, jazda motocyklami w kuli, magia - to wszystko oferuje cyrk, który rozbił swój namiot na Błoniach. Będą też postaci z bajek i gier, w tym spiderman! Widowiska odbędą się w sobotę i niedzielę. Bilety od 50 zł, a samo miasto zarobi ponad 22 tys. zł za wynajem miejsce na Błoniach Krakowskich dla cyrku Zalewski. 📢 Wybierz się na wycieczkę z PTTK i poznaj lepiej okolice Krakowa Trwa 51. sezon akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”. Do udziału w nim zaprasza Koło Grodzkie w Oddziale Krakowskim PTTK. W ramach akcji można podziwiać piękne zakątki w okolicach Krakowa i lepiej poznać ich walory turystyczno-krajoznawcze. Już w ten weekend kolejna wycieczka.

