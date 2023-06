Przegląd prasy 17.06.2023 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) przeprowadził sondaż dotyczący szans w przyszłorocznych wyborach prezydenckich w Krakowie. Jeden z kandydatów wysuwa się na pozycję zdecydowanego lidera. Zaskakująca jest lokata obecnego prezydenta Krakowa. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jaki procent głosów według sondażu mogliby w I turze zdobyć poszczególni kandydaci.

Cheerleaderki z klubu Unique Cheerleaders z podkrakowskiej gminy Kocmyrzów-Luborzyca jadą do Werony. Tam na Mistrzostwa Europy Cheerleaders organizowane przez International Cheer Union będą reprezentować Polskę. We Włoszech spotkają się najlepsze reprezentacje z krajów europejskich i przez trzy dni będą walczyć o tytuł Mistrza Europy.

"Spider Najdroższy na Kopcu Krakusa w Krakowie" - pochwalił się Zarząd Zieleni Miejskiej wrzucając na Facebooka zdjęcia z pracy niedawno kupionej kosiarki do trawy. Po zdjęciach widać, że kosi ładnie i z tego co mówią urzędnicy - szybko. "Wykoszenie kopca – kilka godzin, dwie osoby. Równo, estetycznie i z dużo mniejszą ingerencją w teren" - zaznacza ZZM. W przyszłym tygodniu koszenie Kopca Wandy.

Od 16 czerwca do 26 sierpnia Kopic Kościuszki zmienia godziny wstępu. Latem panoramę Krakowa będzie można podziwiać z punktu widokowego na kopcu także po zmroku.

Pozostał już niecały tydzień do rozpoczęcia III Igrzysk Europejskich w Krakowie i Małopolsce. Wielkie otwarcie imprezy zaplanowano na środę 21 czerwca. Na stadionie Wisły prowadzone są prace związane z przygotowaniem obiektu na to widowisko, podczas którego zaprezentują się sportowcy z całej Europy i gwiazdy muzyki. Na uczestników igrzysk czekają odnowione obiekty sportowe. Niektóre z nich powstały na czas imprezy. Niemal wszystko jest już gotowe. Pozostało jeszcze ustawienie boisk i trybun do padla i teqballa na Rynku Głównym. W czwartek, 15 czerwca, swoje harce zakończył na nim Lajkonik i teraz w ekspresowym tempie ma zostać rozłożona infrastruktura niezbędna do sportowej rywalizacji. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak prezentują się obiekty sportowe przygotowane na igrzyska.