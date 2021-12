Przegląd prasy 16.12.2021 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Prasówka Kraków 16.12: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Przed godziną 13 doszło w Krakowie do napadu na sklep jubilerski przy ul. Starowiślnej. Jeden z napastników przyłożył ekspedientce nóż do szyi. Drugi miał przedmiot przypominający pistolet. Trwa obława. To kolejny napad w Krakowie w tym miesiącu.