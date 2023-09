Przegląd prasy 16.09.2023 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Spotkanie dyskusyjne dotyczące ustawy metropolitarnej dla Krakowa i okolicznych gmin odbyło się w piątek w jednym z krakowskich hoteli. W dyskusji wzięli udział: europoseł Koalicji Obywatelskiej Jerzy Buzek, poseł Bartłomiej Sienkiewicz, który jest też liderem krakowskiej listy kandydatów do Sejmu z KO, poseł Aleksander Miszalski, senator Bogdan Klich oraz radna powiatu krakowskiego Dorota Marek (wszyscy z KO). - Głosując na KO, głosują państwo na metropolitalny Kraków - mówił, zwracając się do zgromadzonych poseł Sienkiewicz. - Nie da się myśleć o przyszłości Krakowa bez ustawy metropolitalnej - przekonywał.

Kaplica znajdująca się na terenie lotniska Kraków-Balice została zdewastowana przez młodego mężczyznę - obcokrajowca. 22-latek wtargnął do kaplicy przewrócił krzyż, rozrzucił kwiaty i szarpał za tabernakulum. Został namierzony i ujęty przez pracownika Służby Ochrony Lotniska i przekazany policjantom z Zabierzowa. Mężczyzna usłyszał zarzuty obrazy uczuć religijnych oraz usiłowania zniszczenia mienia. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

W Będzieszynie (powiat brzeski) na drodze krajowej nr 75 doszło w piątek 15.09 do poważnego wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych. Podróżowało nimi jedenaście osób, w tym dzieci. Poszkodowanych zostało jedenaście osób, w tym dwie ciężko. Na miejsce skierowano ogromne siły i środki: sześć karetek pogotowia i dwa śmigłowce LPR. Droga była zablokowana przez ok. 4 godziny.

Gala Małopolski była jednym z kulminacyjnych punktów konferencji Krynica Forum 2023. Podczas wieczornej imprezy celebrowano osiągnięcia firm, które wniosły wyjątkowy wkład w rozwijanie gospodarki w Małopolsce. Na koniec wszyscy świetnie bawili się podczas koncertu zespołu Kombii.

Norbert Huber przebojem wdarł się do reprezentacji Polski. Jest jaśniejącą gwiazdą polskiej siatkówki! Potężne zagrywki, silne ataki i udane bloki. Na boisku jest nie do zatrzymania. Jego świetna gra poprowadziła Polaków do zwycięstwa nad Słowenią i finału Mistrzostw Europy! A jaki jest prywatnie? To bardzo cieka postać. Lubi psy, tatuaże i… strzelanie z pistoletu. Jak żyje i mieszka Norbert Huber? Zobaczcie prywatne zdjęcia!