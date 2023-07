Przegląd prasy 16.07.2023 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Trwa sezon koszenia traw w Krakowie. W tym roku, podobnie jak miało to miejsce w ubiegłych latach, Zarząd Zieleni Miejskiej ze względu na zmieniające się warunki klimatyczne ogranicza intensywność koszenia trawników na zarządzanych przez siebie terenach. Zasada ta dotknęła największego "trawnika" w Krakowie, Błoń Krakowskich. Zobaczcie jak wyglądają!

Ryucon to festiwal kultury dalekowschodniej organizowany co roku w Krakowie, odwiedzany przez tysiące fanów z całej Polski. To już druga edycja tego wydarzenia, która odbywa się w Tauron Arenie Kraków w dniach 15-16 lipca 2023 roku.