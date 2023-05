Przegląd prasy 16.05.2023 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Prasówka Kraków 16.05: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości.

W poniedziałek, 15 maja, w hali TS Wisła odbyło się spotkanie przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska z mieszkańcami Krakowa. Lider opozycyjnej partii w swoim przemówieniu głównie odnosił się do zaprezentowanych w weekend propozycji podczas konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości". Zaznaczył, że Koalicja Obywatelska popiera zwiększenie kwoty świadczenia wychowawczego z "500 Plus" na "800 Plus", ale dodał, że powinno to zostać przegłosowane przed wyborami i zaproponował datę 1 czerwca, a więc Dzień Dziecka.