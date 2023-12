Przegląd prasy 15.12.2023 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.12, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Seria wypadków pod Krakowem. Zderzenia aut w trzech powiatach na zakopiance i drodze wojewódzkiej”?

Prasówka Kraków 15.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Seria wypadków pod Krakowem. Zderzenia aut w trzech powiatach na zakopiance i drodze wojewódzkiej W czwartek, 14 grudnia po południu doszło do kilku wypadków pod Krakowem. Zderzenia samochodów były w powiatach krakowskim, myślenickim i proszowickim. To wypadki na drogach krajowej, wojewódzkiej i lokalnej z udziałem samochodów osobowych i ciężarowego. Doszło też do potrącenia pieszego.

📢 Zatrzymano mężczyznę, który korzystając ze zdjęcia karty kredytowej kolegi, okradał go. Grozi mu do 8 lat więzienia Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Miechowie zatrzymali 29-latka, który przy użyciu zdjęcia karty, dokonał szeregu transakcji płatniczych. W toku śledztwa okazało się, że złodziej jest kolegą z pracy pokrzywdzonego. Mężczyźnie grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

📢 Strefa Czystego Transportu: Jest gotowy pakiet zmian dotyczących ograniczonego wjazdu do Krakowa Wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig ustalił z dyrekcją Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie listę zmian dotyczących Strefy Czystego Transportu, która ma ograniczyć wjazd do miasta samochodów z silnikami emitującymi najwięcej spalin. Obostrzenia planowane od 2024 roku zostały nieco złagodzone.

Prasówka 15.12 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Związkowcy zaprotestowali pod bramami kombinatu w Nowej Hucie. Sprzeciwiają się decyzjom ArcelorMittal Związkowcy i ich rodziny tłumnie przyszli pod bramy kombinatu w Nowej Hucie. Protestowali przeciwko decyzjom ArcelorMittal Poland związanym z redukcją produkcji. Chodzi o "gorący postój baterii koksowniczej", obietnicę przerzucenia pracowników do innych zakładów i zwolnienia z spółce ArcelorMittal Tubular Products. Według firmy wymusza to sytuacja rynkowa i cykl produkcji. Dla związkowców to zwolnienia, a w przyszłości zamknięcie na stałe części zakładów. Mimo podpisanego wcześniej porozumienia ze związkami hutnicy wyszli na ulice z transparentami i hasłami.

📢 Ekspert rynku nieruchomości: "Po roku zastoju wszyscy zaczęli kupować mieszkania. Ceny wystrzeliły w górę" Średnia cena metra kwadratowego na rynku pierwotnym w Krakowie wynosi dziś 14 tys. zł. W centrum miasta za metr trzeba średnio zapłacić 20 tys. zł., choć najwyższe ceny przekraczają nawet 30 tys. zł. Na drugim krańcu są takie rejony jak Wzgórza Krzesławickie oraz inwestycje mieszkaniowe na granicy Krakowa i Skawiny gdzie można kupić jeszcze lokal poniżej 10 tys. zł za metr kwadratowy. Ale to się niedługo skończy, ceny i tam pójdą w górę - mówi Piotr Krochmal, ekspert z Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości 📢 Czas Barbary Nowak dobiegł końca. To będzie nowa małopolska kurator oświaty? "Katarzyna Mitka to dobra kandydatka, jej szanse są duże" Na nowego wojewodę małopolskiego został powołany dotychczasowy burmistrz Kęt Krzysztof Klęczar, związany z Polskim Stronnictwem Ludowym. Nieoficjalnie wiadomo, że przedstawicielowi tej partii może przypaść również stanowisko małopolskiego kuratora oświaty. Jako mocna kandydatka wskazywana jest Katarzyna Mitka, dyrektorka Szkoły Podstawowej w Sance (gmina Krzeszowice).

📢 Kraków. Ogień w zsypie na śmieci w bloku przy ul. Centralnej. Ewakuowano mieszkańców W czwartek przed południem krakowscy strażacy gasili pożar zsypu na śmieci w bloku przy ul. Centralnej w Czyżynach. W akcji brało udział pięć wozów strażackich i 20 strażaków. Przed wezwaniem służb z bloku ewakuowali się mieszkańcy. - Strażacy ewakuowali kolejne 4 osoby, które były jeszcze w mieszkaniach po przybyciu służb na miejsce pożaru - mówi Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków. 📢 Nowe połączenia autobusowe w Krakowie w 2024 roku. Niektóre linie zostaną wydłużone Od początku grudnia prowadzimy akcję "Po pierwsze komunikacja!", w ramach której wspólnie z ekspertami, przedstawicielami władz miasta i mieszkańcami zastanawiamy się, jak poprawić transport w Krakowie i regionie. Jednym z postulatów krakowian jest poprawa oferty komunikacji zbiorowej. W czwartek (14 grudnia) w siedzibie Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie odbyła się konferencja, podczas której poinformowano o planowanych zmianach w komunikacji miejskiej na przyszły rok. Przedstawiono plany dotyczące nowych linii autobusowych, wzmocnień częstotliwości oraz nowych przystanków, a także informacje o wydłużeniu niektórych tras.

📢 Gmina Kraków proponuje do wynajęcia lokale na Kazimierzu, Azorach i w Nowej Hucie. Aukcja 29 grudnia Tuż przed końcem roku, 29 grudnia, odbędzie się aukcja na najem lokali użytkowych w Krakowie. Szukający miejsca na prowadzenie swojej działalności, np. otwarcie sklepu, kawiarni czy punktu z usługami mogą wybierać spośród 36 gminnych lokali. Najmniejszy ma niespełna 6 metrów kwadratowych, a największy - ponad 250. Lokalizacje to m.in. krakowski Kazimierz, Grzegórzki, os. Azory czy osiedla nowohuckie. Zdecydować trzeba się do 27 grudnia - to termin składania ofert przystąpienia do aukcji oraz wpłaty wadium. 📢 Strefa Czystego Transportu: Kraków może się wycofać z części obostrzeń dla kierowców zapowiadanych od połowy 2024 roku Od lipca przyszłego roku w całym Krakowie ma obowiązywać Strefa Czystego Transportu, ograniczająca wjazd dla pojazdów emitujących najwięcej spalin. Propozycje spotkały się z falą protestów. W magistracie analizują obecnie możliwość złagodzenia przepisów, jakie miałby zostać wprowadzone od połowy 2024 roku. Tymczasem klub "Kraków dla mieszkańców" proponuje, by z obowiązków wymiany samochodów zwolnić mieszkańców Krakowa, którzy zarejestrowali swoje samochody przed 1 marca 2023 r.

📢 To już oficjalne. Dotychczasowy burmistrz Kęt Krzysztof Klęczar nowym wojewodą małopolskim W czwartek 14 grudnia Krzysztof Klęczar, dotychczasowy burmistrz Kęt, został powołany przez premiera Donalda Tuska na stanowisko wojewody małopolskiego. Taką - oficjalną informację - podało Polskie Stronnictwo Ludowe. Klęczar to szef struktur tej partii w Małopolsce. 📢 Niespodziewana, awaryjna naprawa autostrady A4 w Krakowie Na autostradowej obwodnicy Krakowa GDDKiA musi przeprowadzić dziś awaryjną naprawę nawierzchni. Między węzłami Łagiewniki i Kraków Południe, na jezdni w kierunku Katowic, będzie prowadzić prace przez dwie godziny, od 15 do 17. Jezdnia zostanie zwężona do 2 pasów ruchu na odcinku ok. 500 m (ok. 1,5 km przed węzłem Kraków Południe). Obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 80 km/h.

📢 Dym w pociągu Intercity relacji Przemyśl - Berlin. Ewakuacja pasażerów na dworcu w Rzeszowie Do dramatycznego zdarzenia doszło w pociągu Intercity "Wawel" z Przemyśla do Berlina (przez Tarnów, Kraków i Wrocław). Po wjeździe na dworzec w Rzeszowie w składzie pojawił się duszący dym, wydobywający się z ostatniego wagonu. Pasażerowie zaczęli kaszleć, zapanowała nerwowa atmosfera. Zarządzono ewakuację, ludzie wyszli na peron. Na miejscu jest straż pożarna, ostatni wagon jest odpinany od składu. Pociąg ma już prawie godzinę opóźnienia.

📢 Wypadek pod Krakowem na DK 94. Zderzyły się trzy samochody W Czajowicach na DK 94 zderzyły się trzy samochody osobowe. Są osoby ranne. Służby pracują na miejscu zdarzenia, wprowadzono ruch wahadłowy. 📢 Krakowska szopka trafiła do Watykanu na plac św. Piotra Polska szopka, Krakowsko - Rzymska, wykonana przez krakowskiego artystę szopkarza Dariusza Czyża jest obecna na Wystawie 100 Szopek na Watykanie. Reprezentuje stylem tzw. „szopki krakowskie” oraz została nazwana szopką rzymską, gdyż inspirowana jest architekturą Rzymskiego Miasta i zawiera w sobie jego symbole. 📢 Lex Kamilek i "identyfikacja relacji". By chronić małoletnich, hotele będą mogły spytać o relację między dzieckiem a dorosłym gościem Właściciele hoteli i pensjonatów będą musieli badać relację między swoimi klientami. Chodzi o relacje między dziećmi a osobami dorosłymi. Ma to pomóc w walce z ewentualnymi próbami molestowania i wykorzystywania seksualnego nieletnich. Takie obowiązki nakładają na branże turystyczną znowelizowane przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

📢 Budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic. Wykonawca podsumowuje dotychczasowe prace. W grudniu rozpocznie się budowa ważnego tunelu Minęło już pięć miesięcy od rozpoczęcia budowy nowej linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Mistrzejowic. Wykonawca podsumował prace wykonane w listopadzie, a także zapowiedział swoje plany na grudzień. W ostatnim tygodniu ubiegłego miesiąca na plac budowy wjechała głębiarka "Lucjan”, co oznacza powrót do głębienia ścian szczelinowych oraz budowy podziemnego przystanku "Rondo Polsad”. Najbardziej wymagającym fragmentem inwestycji jest odcinek między rondami Młyńskim a Barei, gdzie powstaje tunel tramwajowy.

📢 Kraków Nowa Huta. Zaprotestują pod hutą im. Sędzimira, bo obawiają się utraty pracy w ArcelorMittal Hutnicza "Solidarność" organizuje protest, który rozpocznie się w dniu 14 grudnia o godz. 14.00 przed bramą nr 2 przy ul. T. Sendzimira 1 w Krakowie. O co chodzi? O zwolnienia i zmiany spowodowane "gorącym postojem baterii koksowniczej". ArcelorMittal, właściciel huty w krakowskim kombinacie, ogranicza działalność, w informacji do mediów podawał jednak, że dogadał się ze związkami zawodowymi i pracownikami, ale chyba nie do końca, bo ci chwile po tych informacjach zapowiedzieli protest. A wczoraj, 13 grudnia, wezwali do przyłączania się do niego. Uznają, ze postój nie jest chwilowy, a oznacza likwidację części zakładu.

📢 Kraków. 24-latek dał się podejść i stracił 100 tys. zł. Inny młody krakowianin 47 tys. Oszustwo "na legendę" W Krakowie doszło do kolejnych oszustw metodą na „legendę”. Nieznani sprawcy podszyli się pod pracownika banku, wprowadzając w ten sposób w błąd osoby, z którymi skontaktowali się telefonicznie. Skłonili je tym samym do przelania znacznych sum pieniędzy na swoje konto. W wyniku ich działań 24-latek stracił ponad 100 tysięcy złotych, a 32- latek stracił ponad 47 tysięcy złotych. 📢 42. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Msza św. na Wawelu i uroczystości pod Krzyżem Katyńskim W 42. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, główne krakowskie uroczystości poświęcone ofiarom komunistów rządzących w PRL odbyły się w katedrze wawelskiej i pod Krzyżem Katyńskim.

