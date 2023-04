Przegląd prasy 15.04.2023 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.04, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Pożar w Krakowie. Płonął stary dwór Bemów w parku Duchackim. Miał być rewitalizowany”?

Prasówka Kraków 15.04: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Pożar w Krakowie. Płonął stary dwór Bemów w parku Duchackim. Miał być rewitalizowany Nocą w piątek w Krakowie wybuchł pożar tzw. starego dworu w parku Duchackim. Straż pożarna o godz. 21.24 dostała zgłoszenie o pożarze dachu niezamieszkanego budynku przy ul. Estońskiej. Z ogniem walczy sześć zastępów straży. Pożar objął powierzchnię ok. 150 metrów kw. - Naszym działaniem jest objęta konstrukcja dachu, poddasze tego budynku. Prowadzimy działania - przekazał nam asp. sztab. Paweł Stokłosa, dyżurny operacyjny małopolskiej Straży Pożarnej.

📢 Wisła Kraków. Kibice dobrze bawili się na meczu „Białej Gwiazdy” ze Stalą Rzeszów Blisko dziesięć tysięcy, komplet widzów oglądał mecz Wisły Kraków ze Stalą Rzeszów w piątek wieczorem. Fani „Białej Gwiazdy” świetnie się bawili, bo też krakowianie zagrali dobry mecz i pewnie pokonali beniaminka z Rzeszowa.

📢 Wisła Kraków pewnie ogrywa Stal Rzeszów. Trzy gole już do przerwy Piłkarze Wisły Kraków byli bardzo źli po porażce z Puszczą w Niepołomicach. Odgrażali się, że złość wyładują na kolejnym rywalu. I nie skończyło się na słowach, bo „Biała Gwiazda” od początku zagrała w piątkowy wieczór ze Stalą Rzeszów z wielką pasją, rozmachem i już do przerwy prowadziła 3:0. W drugiej nie dała sobie już tego prowadzenia odebrać.

Prasówka 15.04 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kraków. Betonowe kajaki na Bagrach. Studenci PK z Koła Naukowego Footprint testowali innowacje Krakowski zalew Bagry posłużył w piątek za poligon generalnych testów nowych betonowych kajaków, zbudowanych przez studentów Politechniki Krakowskiej, członków Koła Naukowego Footprint. Wodowanie to główna próba przed majowym startem dwóch studenckich ekip z PK w europejskich zawodach betonowych kajaków w holenderskim mieście Delft.

📢 Kraków ma Skwer Motylem Jestem ku pamięci Ireny Jarockiej. Artystkę można powspominać w Prokocimiu Kolejny skwer w Krakowie przestał być bezimienny. W piątek nastąpiło uroczyste nadanie skwerowi przy ul. Nad Potokiem w Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim nazwy "Motylem Jestem". Tym samym upamiętniona została Irena Jarocka, piosenkarka, której jeden z największych przebojów nosi taki właśnie tytuł. Na skwerze znajdziemy m.in. tabliczkę z informacjami o artystce, jej piosenkach i płytach. 📢 Kraków. Kolejny skandal na Oleandrach. Muzealne zbiory musieli sprawdzić saperzy W piątek miały się zakończyć czynności prowadzone przez wojewodę małopolskiego w Muzeum Czynu Niepodległościowego na Oleandrach związane z przejęciem zgromadzonych tam pamiątek. W większości muzealia zostały już ewakuowane, natomiast w piątek do budynku weszli saperzy i antyterroryści, odnaleziono bowiem pocisk artyleryjski i zapalniki od granatników.

📢 Kraków. Policjanci szkolili się, jak reagować podczas ulicznych zamieszek czy agresywnych demonstracji ZDJĘCIA W trakcie szkolenia policjanci mieli okazję doskonalić swoje umiejętności w zakresie działań z armatą wodną czy posługiwania się strzelbami gładkolufowymi. Ćwiczono również prawidłowe wykonywanie zadań służbowych przy czynnikach dekoncentrujących w postaci hałasu i huku pochodzącego ze środków pirotechnicznych. 📢 Kontrowersje wokół targów łowiectwa w Krakowie. Impreza Hunt Expo rozpoczęła się od protestu. Zdjęcia Targi Hunt Expo łączą 3 strefy: łowiecką, leśną, survivalu i outdooru. Potrwają od 14 do 16 kwietnia w EXPO Kraków przy ulicy Galicyjskiej. Towarzyszą im jednak kontrowersje. Przeciwnicy strzelania do zwierząt od jakiegoś czasu sprzeciwiają się imprezie i zachęcają do bojkotu. Protestowali pod wejściem i w środku, gdzie usiedli na małej scenie. Będą też protestować w sobotę. Wcześniej oburzali się, że miasto Kraków objęło patronatem imprezę. Prezydent Jacek Majchrowski z patronatu się wycofał.

📢 Budowa linii tramwajowej do Górki Narodowej postępuje, północ Krakowa się zmienia. Estakady, kładki, tunel. Nowe zdjęcia Wiosenna pogoda sprzyja budowie linii tramwajowej z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową. Roboty drogowe zbliżają się do końca, ale wciąż trzeba się liczyć na związane z nimi utrudnienia. Tak będzie też w najbliższy weekend w rejonie ul. Pachońskiego. Przejdź do GALERII, by zobaczyć postęp prac związanych z inwestycją, w ramach której powstaje m.in. tunel drogowy w ciągu ul. Opolskiej. 📢 Przyciemnianie stadionu Wisły. Kolorystyką piłkarski obiekt dopasowuje się do sąsiednich apartamentowców ZDJĘCIA Pogoda sprzyja intensywnym pracom związanym z przebudową Stadionu Miejskiego im. H. Reymana na potrzeby III Igrzysk Europejskich w Krakowie i Małopolsce. Wygląd zmieniają elewacje obiektu. Pokrywają je głównie ciemne płyty i przeszklenia, ale są też jasne elementy błyszczące w słońcu. Tą kolorystyką piłkarska arena zaczyna dopasowywać się do wzniesionych tuż przy samych Błoniach budynków hotelowo-apartamentowych. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak wygląda obecnie zabudowa w tej części Krakowa.

📢 Najpiękniejsze miasteczka w Polsce. Jakie atrakcje skrywają? 23 pełne uroku miejscowości, w których odpoczniecie od hałasu i zgiełku Małe miasteczka w Polsce wcale nie muszą być senne czy nudne. Wiele z nich to wprost idealne miejsca na weekend, pełne atrakcji dla miłośników zabytków, ciekawostek i aktywnego wypoczynku. Wybraliśmy 23 najpiękniejsze miasteczka w Polsce w sam raz na krótki wypad z głośnych i tłocznych metropolii. Przekonajcie się, które małe miejscowości w Polsce warto odwiedzić, by odkryć ich niezwykłe atrakcje i zrelaksować się w stylu slow.

📢 Komunia w PRL-u miała inny wymiar. Składak był wymarzonym prezentem, a impreza odbywała się w domu. Zobaczcie zdjęcia z tamtych czasów Pierwsza komunia w PRL-u była nieco inna od tej współczesnej, bo inne były czasy. Żmudne przygotowania w salce katechetycznej, później oczekiwanie na ważny dzień, aż wreszcie przyjęcie sakramentu! A po wszystkim obiad, ale nie w restauracji, lecz w... domu. Pamiętacie, jak wówczas było? Zobaczcie zdjęcia.

📢 Tak mieszka Kinga Rusin. Luksusowy dom ze szklanymi ścianami i niesamowitym widokiem. Zobacz, jak się urządziła Kinga Rusin z Markiem Kujawą Kinga Rusin uwielbia poznawać malownicze zakątki świata i jest miłośniczką sportów wodnych. Dlatego wraz z długoletnim partnerem zamieszkała w luksusowej willi nad Pacyfikiem. Zobacz, w jakim wyjątkowym miejscu żyje w Ameryce Kinga Rusin z Markiem Kujawą. Ten widok z tarasu i salonu zapamiętasz na długo! 📢 Kraków. Lekarze ze szpitala L. Rydygiera walczą o życie mężczyzny, który podpalił się pod konsulatem Lekarze z krakowskiego szpitala im. L. Rydygiera podali najnowsze informacje o 63-latku, który w czwartek 13 kwietnia rano podpalił się przed konsulatem Ukrainy w Krakowie. Specjaliści nadal walczą o jego życie. 📢 Kraków. Pogrzeb prof. Zbigniewa Zuziaka. Wybitny architekt i urbanista spoczął na Cmentarzu Rakowickim W piątek (14.04) w Krakowie odbył się pogrzeb prof. Zbigniewa Zuziaka (1944-2023), architekta, specjalisty w zakresie urbanistyki i planowania przestrzennego, wykładowcy akademickiego, nauczyciela i wychowawcy kilku pokoleń architektów i urbanistów. W latach 1984-90 prof. Zuziak był głównym architektem miasta Krakowa, a w latach 2002-2004 zastępcą prezydenta miasta. Był także współautorem m.in kolejnych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Krakowa. Został pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

📢 Kraków. Urzędnicy zapowiadają nowy park. Jak zwykle są już piękne wizualizacje Przy ul. Wacława Popławskiego 17 w Bieżanowie powstanie Szachowy Ogród Krakowian, Motyw przewodni nowego parku w Krakowie będzie można odnaleźć zarówno w kompozycji samego zieleńca, jak i formie nawierzchni, oraz dzięki obiektom małej architektury które pojawią się w ogrodzie. 📢 Dom na Oleandrach stanie się siedzibą nowego oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie Dom na Oleandrach, w którym do czwartku 13 kwietnia mieściło się Muzeum Czynu Niepodległościowego, w uzgodnieniu z magistratem, stanie się siedzibą nowego oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie - poinformowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 📢 DK 94 w Przegini zablokowana. Wypadek na nitce w stronę Olkusza Wypadek w Przegini w pow. krakowskim na trasie z Krakowa do Olkusza. Droga obecnie (godz. 11.30) jest nieprzejezdna. Zderzyły się dwa pojazdy.

📢 Takiego protestu w Krakowie dawno nie było. Mieszkańcy chwycili za łopaty i grabie. "Pomóżcie nam obronić łąki nad Rudawą!" Najpierw utworzenie ścieżki rowerowej biegnącej tuż przy korycie rzeki Rudawy, a w kolejnych etapach budowa infrastruktury piknikowej na terenie dzikiej łąki. Mieszkańcy Krakowa mówią stanowcze "NIE" dla takiej inwestycji. 13 kwietnia chwycili za grabie oraz łopaty i wyrazili swój sprzeciw wobec planu miasta, który "niszczy" ten skrawek dzikiej przyrody. Podczas protestu byli obecni także radni miasta Krakowa. Mieszkańcy apelują do prezydenta Jacka Majchrowskiego - liczymy na to, że jako przedstawiciel władzy lokalnej, będzie Pan działał zgodnie z interesem mieszkańców miasta i ochroni to, co dla nas jest najcenniejsze. 📢 Kraków. W rejonie legendarnego osiedla Widok, obok Młynówki Królewskiej, wyrośnie ekskluzywny apartamentowiec. Wizualizacje Deweloper, który przebudowuje budynki po popularnym zagłębiu knajp przy ulicy Dolnych Młynów, planuje kolejną inwestycję w Krakowie, tym razem w Bronowicach, przy ulicy Lindego, obok legendarnego osiedla Widok. Budynek firmy Noho Investment ma mieć kilka kondygnacji i łączyć funkcje mieszkalne z usługowymi.

