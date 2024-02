Przegląd prasy 15.02.2024 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.02, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Środa Popielcowa w Krakowie. Tłumy wiernych na mszy w katedrze na Wawelu. Rozpoczyna się Wielki Post”?

Prasówka Kraków 15.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Środa Popielcowa w Krakowie. Tłumy wiernych na mszy w katedrze na Wawelu. Rozpoczyna się Wielki Post Środa Popielcowa to dzień, który rozpoczyna liczący 40 dni - Wielki Post. Jak każdego roku w Katedrze na Wawelu zgromadziły się tłumy wiernych, by posypać głowę popiołem. Mszy świętej o godz. 16.30 przewodniczył metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Środa Popielcowa to dzień, który przypomina nam o przemijalności życia ziemskiego i oczekiwaniu na życie wieczne. Eucharystia zainicjowała również wielkopostne pielgrzymowanie do kościołów stacyjnych w Krakowie.

📢 W Skawinie wykopano bombę przeciwlotniczą z czasów II wojny światowej. Trwa ewakuacja mieszkańców Ul. Pachla, podczas prac budowlanych na prywatnej posesji operator koparki wydobył pocisk, prawdopodobnie to bomba lotnicza z czasów II Wojny Światowej. Pocisk ma wymiary 60 cm długości i średnicę ok. 20cm - informuje Patrol 998 Małopolska.

📢 Kraków. Małopolska policja sprzedaje swoje używane samochody. Jest perełka od sił specjalnych - Land Rover Defender 110 Co pewien czas, Policja wyprzedaje swoje używane pojazdy. Zazwyczaj, są to doskonale znane z małopolskich ulic samochody służące funkcjonariuszom jako radiowozy. Czasami jednak trafiają się perełki motoryzacyjne takie jak… Limitowana wersja Land Rover Defender 110 z 3,5 litrowym silnikiem benzynowym. Samochodów na wyprzedaży jest jednak więcej. Zobaczcie je i ich ceny!

Prasówka 15.02 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ferie 2024. Nie masz co robić? Zobacz Smoczy Szlak i poszukaj tych słodziaków! GALERIA Ferie 2024. Dużo wolnego czasu i odpoczynek od szkoły też mogą męczyć! Jeśli nie masz co robić, nudzisz się i całymi dniami siedzisz przy telefonie - koniecznie wykorzystaj ten czas aktywnie! Pomimo zimy, pogoda dopisuje, więc szkoda marnować słoneczne dni na leniuchowanie w domu. A oto prosty i kreatywny sposób, jak wykorzystać wolny czas i spędzić go ciekawie samemu lub z przyjaciółmi czy rodziną! Zobacz.

📢 Wielkie kolejki pod magistratem w Krakowie. Tłumy zjawiły się po walentynkowe budki dla ptaków Dzisiaj w samo południe przed krakowskim magistratem na pl. Wszystkich Świętych Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania wraz z Asocjacją Promotorów Radosnego Ptaka zorganizowały walentynki po krakowsku, których symbolem jest budka lęgowa. Zjawiły się setki krakowian by odebrać za darmo budkę dla ptaków zrobioną z odpadów. To już piękna krakowska tradycja na walentynki. 📢 Tu św. Walenty ma szczególną moc. Jedyne w Polsce sanktuarium patrona zakochanych znajduje się w Bieruniu Święto miłości - walentynki obchodzone 14 lutego, pochodzi od św. Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w kościele katolickim obchodzone jest tego dnia. W Bieruniu jest jedyne w Polsce sanktuarium tego świętego - patrona zakochanych. Są tu też jego relikwie. Każdy, kto ma choć trochę romantyczną duszę, jest zakochany lub szuka miłości powinien wybrać się do Sanktuarium św. Walentego, klęknąć przed ołtarzem i pomodlić się za szczęście i miłość. Co więcej, warto zobaczyć ten kościołek, bo jest przepiękny - malutki, drewniany, roztaczający dobrą energię.

📢 Przekręt przy zakupie rękawiczek na kwotę 1,5 miliona złotych w okresie pandemii. Akcja policji Przekręt przy zakupie rękawiczek na kwotę 1,5 miliona złotych w okresie pandemii został rozpracowany przez śledczych z powiatu krakowskiego. Dwa tiry zostały przywłaszczone przez oszusta w okresie, gdy w Małopolsce szalał covid. Śledztwo prowadzone w tej sprawie przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Kraków Prądnik – Biały zostało zakończone sukcesem. Zatrzymany 47-latek przebywa w więzieniu, a połowa towaru została odzyskana. 📢 Kraków. Na placu Matejki uczczono bohaterów z Armii Krajowej, w 82. rocznicę jej utworzenia W tym roku przypada 82. rocznica utworzenia Armii Krajowej. Na Placu Matejki w Krakowie odbyła się uroczystość upamiętniającą przekształcenie Związku Walki Zbrojonej w AK. Były przemowy, były salwy z karabinów. Przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbyło się też podniesienie flagi państwowej na maszt i odśpiewanie hymnu państwowego. Odczytany został też apel pamięci.

📢 Przerwy w dostawach energii elektrycznej od 14 do 19 lutego [LISTA MIEJSC KRAKÓW I OKOLICE] 14.02.24 Na przerwy w dostawach prądu muszą przygotować się w najbliższych dniach mieszkańcy Krakowa i okolicznych miejscowości. Sprawdź, na jakich krakowskich ulicach i osiedlach, jak również w miejscowościach powiatu krakowskiego, wielickiego, myślenickiego, miechowskiego i proszowickiego, planowane są przerwy w dostawach energii elektrycznej. Poniżej znajdziesz informację o przerwach w dostawach prądu od środy 14 lutego do poniedziałku 19 lutego. 📢 Kontrowersyjna budowa trasy S7 Kraków - Myślenice. Są chętni do zaprojektowania drogi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi drugi przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków – Myślenice. Zamówienie polegać ma na opracowaniu projektu planowanej trasy S7 wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia. Wariantów przebiegu tej trasy jest wiele, ale większość z nich budzi sprzeciw mieszkańców, w tym prezydenta miasta Krakowa.

📢 Oszustwo w Krakowie na "pracownika spółdzielni". Seniorzy z Podgórza stracili kilkanaście tysięcy Krakowscy seniorzy padli ofiarą oszustów podających się za pracowników spółdzielni mieszkaniowej. Mężczyźni wykorzystali chwilę nieuwagi starszego małżeństwa i ukradli z ich mieszkania oszczędności w kwocie 13 tysięcy złotych. Apelujemy o zachowanie ostrożności i weryfikowanie, czy wpuszczane do domu osoby są tymi, za których się podają. 📢 To była rewolucja w Krakowie. Pierwszy tramwaj Bombardier wyjechał na ulice miasta 24 lata temu na krakowskie tory wyjechały pierwsze wagony NGT6 firmy Bombardier. Jako pierwszy wyjechał wagon 2001 (obecnie RP601), na specjalnie utworzoną linię 36 kursującą na trasie Salwator - Prokocim. Niska podłoga, nie trzeba było gramolić się jak na Giewont po wysokich schodach. Klimatyzacja, która spowodowała od tego czasu tysiące kłótni między pasażerami, czy okno ma być zamknięte czy otwarte. Wtedy zaczął się początek końca słynnych lub niesławnych wagonów typu "Akwarium".

📢 Tu walentynki trwały cały czas! Najoryginalniejsze kłódki miłości z kładki Bernatka w Krakowie. Teraz zmienią się w ławeczkę zakochanych 30 września 2010 roku – w tym dniu otwarto kładkę ojca Bernatka, łączącą Kazimierz z Podgórzem. Urokliwy most w jednej chwili stał się ulubionym miejscem zakochanych. Już w połowie październiku 2010 roku krakowski magistrat zawiadamiał, iż „Pary przywieszają kłódkę do mostu, zatrzaskują ją, a kluczyk wrzucają do Wisły. Na konstrukcji kładki wisi już kilkanaście kłódek”. Tych symboli miłości przybywało tak szybko, że wkrótce zaczęto liczyć je w tysiącach. Każda kłódka była inna: z wypisanymi bądź wygrawerowanymi imionami, inicjałami, wyrazami miłości, datami. Bywało i tak, że ktoś przyczepił łańcuchem... motocyklową felgę. Prezentujemy najoryginalniejsze, najciekawsze, najbardziej nietypowe wyznania miłości, które jeszcze w miniony weekend zdobiły to szczególne miejsce w Krakowie.

📢 Kraków. Przebudowa Mostu Kotlarskiego przez deweloperów? Nie tak miało to być, gmina została z tym sama Miało być tak: Gmina Kraków i dwóch deweloperów wspólnie zaprojektują nowy wyjazd na most Kotlarski i będą go współfinansować. A w zamian deweloperzy postawią swoje bloki w okolicy. Budynki jednego już stoją, a drugi rozpoczyna właśnie budowę (pisaliśmy o tym niedawno, chodzi o bloki przy ulicy Grzegórzeckiej i Żółkiewskiego, nieopodal ronda Grzegórzeckiego). Co z mostem? Projekt pozostaje na papierze, bo w sumie za nowy wjazd na most i planowane u zbiegu Podgórskiej, Gęsiej i Kotlarskiej podwójne rondo ma... zapłacić w całości gmina. Na co nie ma pieniędzy. Coś tu chyba poszło nie tak. 📢 Kraków. Rozpoczął się demontaż najsłynniejszych (nie)ruchomych schodów w mieście! Późnym wieczorem we wtorek, 13 lutego, rozpoczęły się prace demontażowe najsłynniejszych "ruchomych" schodów w Krakowie. Teren przygotowano pod prace już końcem stycznia, jednak dopiero teraz ruszyły.

📢 Gigantyczny tłok w krakowskich tramwajach MPK. Nowy rozkład i znów to samo! W związku z feriami zimowymi w Krakowie wprowadzono nowe rozkłady jazdy MPK. Wiele tramwajów i autobusów kursuje zdecydowanie rzadziej. Efekt? Łatwy do przewidzenia! 📢 Kardiologia Szpitala im. Rydygiera w Krakowie już prawie po remoncie. 28 marca pacjenci i personel będą mogli korzystać z Oddziału Już niebawem z wyremontowanych pomieszczeń Oddziału Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie będą mogli korzystać pacjenci i personel placówki. Prace remontowe zakończą się 28 marca br. - Modernizacja oddziałów placówki zapewni większy komfort pacjentom oraz podniesie efektywność leczenia. Przed nami jeszcze wiele inwestycji ważnych dla ochrony zdrowia mieszkańców regionu - mówi wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.

