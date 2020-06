Przegląd prasy 14.06.2020 Kraków, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Kraków 14.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

W niedzielę doszło do nieszczęśliwego wypadku na skałkach w Dolinie Kobylańskiej. Wspinający się mężczyzna odpadł od skały. Ranny trafił do szpitala.

Takiej nawałnicy w Krakowie nad Wisłą nikt się nie spodziewał. - Żadna prognoza nie przewidywała tak silnego wiatru i to na tak małym fragmencie terenu - mówi Marek Kufel ze spółki Balon Widokowy. W sobotę wieczorem wichura doprowadziła do rozdarcia powłoki balonu tej firmy, zacumowanego na bulwarze Wołyńskim, w sąsiedztwie gmachu dawnego hotelu Forum. Krakowska policja wszczęła dochodzenie związane z tym zdarzeniem. Funkcjonariusze sprawdzają, czy nie doszło do spowodowania zagrożenia zdrowia i życia ludzi.