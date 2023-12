Przegląd prasy 14.12.2023 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.12, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „42. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Msza św. na Wawelu i uroczystości pod Krzyżem Katyńskim”?

Prasówka Kraków 14.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 42. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Msza św. na Wawelu i uroczystości pod Krzyżem Katyńskim W 42. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, główne krakowskie uroczystości poświęcone ofiarom komunistów rządzących w PRL odbyły się w katedrze wawelskiej i pod Krzyżem Katyńskim.

📢 Przedświąteczny karp dla Krakowa na placu Inwalidów. 13 grudnia mieszkańcy stanęli w kolejkach po darmowy poczęstunek Jedna z najbardziej lubianych akcji przez mieszkańców Krakowa powoli dobiega końca. W środę, 13 grudnia odbyło się przedostatnie spotkanie w ramach wydarzenia "Przedświąteczny karp dla Krakowa". Tego dnia długa kolejka ustawiła się na palcu Inwalidów. Dla nikogo nie zabrakło ryb, a wśród nich karpia, amura i tołpygi, a także zupy grzybowej i kapusty z grochem. Dla osób, które jeszcze nie zdążyły skosztować świątecznego poczęstunku, ostatni dzień akcji - 15 grudnia przy Nowohuckim Centrum Kultury. Start tradycyjnie o godz. 16.00.

📢 Kraków. Gdzie standardowy autobus nie może tam... midi pojedzie. Cztery nowe autobusy i jeden wyjątkowy zabytek 13 grudnia na ulice Krakowa wyjechały nowe autobusy midi, które zostały wyprodukowane przez firmę Solaris Bus & Coach. Prezentacji czterech nowoczesnych pojazdów towarzyszył pokaz historycznego autobusu MAN SL 200, który został wyremontowany przez pracowników MPK SA w Krakowie.

Prasówka 14.12 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Choinka stanęła już pod Oknem Papieskim w Krakowie! W nocy z 12 na 13 grudnia pojawiła się przy Franciszkańskiej 3 Tradycyjna choinka już po raz 17. stanęła pod Oknem Papieskim przy Franciszkańskiej 3. Tegoroczne drzewko to 14–metrowa jodła pospolita, która do Krakowa została przywieziona w nocy z 12 na 13 grudnia z Nadleśnictwa Dębica. Światełka na choince rozbłysną już w najbliższą sobotę, 16 grudnia, a wielkie rozświetlenie choinki poprzedzi koncert Akademii Mała Ciupaga.

📢 Zmarł Wojciech Łazarek, były trener reprezentacji Polski i Wisły Kraków Smutna wiadomość nadeszła z północy Polski. W środę 13 grudnia w wieku 86 lat zmarł Wojciech Łazarek. Były trener reprezentacji Polski był związany z klubami z Wybrzeża, ale największe sukcesy odnosił w Poznaniu z Lechem, którego poprowadził do pierwszych tytułów mistrza Polski na początku lat 80. XX wieku. Swoją dużą rolę odegrał również w historii Wisły Kraków, z którą związany był pod koniec XX wieku. 📢 Kraków. Proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego odwołał się do Watykanu od decyzji metropolity krakowskiego Proboszcz parafii Mariackiej w Krakowie ks. Dariusz Raś nie jest pierwszym duchownym, który dostał list od abp. Marka Jędraszewskiego namawiający go do zwolnienia domu parafialnego. Podobne pismo dostał proboszcza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Nowym Prokocimiu ks. Krzysztof Wilk. Duchowny nie przyjął jednak decyzji metropolity i odwołał się do Watykanu. - Obecnie jestem na zaległym urlopie - mówi krótko ks. Wilk, który zaznacza, że nie będzie komentował tej sprawy. Dodał jedynie, że pozostaje w posłuszeństwie arcybiskupowi.

📢 Trudne przedpołudnie w komunikacji w Krakowie. Awaria za awarią Pasażerowie komunikacji miejskie w Krakowie mają dziś pecha. Awaria za awarią. W tunelu tramwajowym, uszkodzenie torowiska na Monte Cassino, zepsuty tramwaj na Doktora Twardego. Kto do południa korzystał z komunikacji miejskiej mógł nie dojechać tam gdzie chciał, a jeśli się udało to raczej nie w planowanym czasie. 📢 Trzeci pas na autostradzie A4 w Krakowie ma powstać po 2030 roku. Mieszkańcy boją się wyburzeń, domagają się ekranów Trzeci pas ruchu powstanie na autostradzie A4 w Krakowie. Są trzy warianty rozbudowy. Trwa przygotowanie dokumentacji. O przebiegu drogi, nowych rozwiązaniach, wyburzeniach domów, hałasie i utrudnieniach w ruchu projektanci z firmy IVIA z Katowic oraz przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych iw Autostrad rozmawiali we wtorek, 12 grudnia wieczorem z mieszkańcami Krakowa, głównie dzielnic: X Swoszowice oraz VIII Dębniki. Mieszkańcy terenów przyległych do autostrady dopytywali wyburzenia domów, wykupy terenów, a przede wszystkim o ekrany akustyczne.

📢 Orszak Trzech Króli w Krakowie to wielka tradycja, która gromadzi tłumy. W tym roku potrzebne wsparcie finansowe, by w ogóle mógł się odbyć Orszak Trzech Króli w Krakowie to już wielka tradycja. Od czternastu lat Fundacja Kacpra, Melchiora i Baltazara inicjuje i rozwija to wydarzenie w stolicy Małopolski. Radosna forma świętowania, wspólne śpiewanie kolęd i działania charytatywne na rzecz osób w kryzysie bezdomności, zbudowały tę nową tradycję, przedłużającą i pogłębiającą przeżywanie okresu Świąt Bożego Narodzenia. Od lat na Orszaku gromadzą się tłumy. Tegoroczna hasło Orszaku 6 stycznia to "W jasełkach leży!". Nim jednak się odbędzie, potrzebne wsparcie finansowe, na które została założona specjalna zbiórka. 📢 Dziki znów zrujnowały boisko sportowe KS Albertus Kraków. Wyrządzone straty są ogromne. Skalę zniszczeń widać po roztopach Dziki już od kilku lat wyjątkowo upatrzyły sobie boisko klubu piłkarskiego KS Albertus Kraków z Nowej Huty. W tym roku jednak zwierzęta wyrządziły ogromne straty. W minionych latach boisko przeszło kosztowne remonty, tymczasem ostatnie roztopy pokazały, jak wielkie zniszczenia zostały wyrządzone przez dziki. W najbliższych dniach klub spotka się ze specjalistami, którzy ocenią skalę zniszczeń i podadzą wstępne wyceny ich naprawy, jednak klub już dziś nam mówi, że porównując straty z roku 2021 z tymi obecnymi, to koszty napraw będą na pewno dwa, jak nie trzy razy większe.

📢 Kraków. 29 Listopada i węzeł na Górce Narodowej. Zostało 10 dni, by skończyć przed świętami Przebudowywana al. 29 Listopada jeśli chodzi o jezdnie wygląda na gotową i jest szansa, ze przed świętami Bożego Narodzenia puszczony zostanie ruch na całej poszerzonej już arterii. Porządkowanie tego co poza asfaltem potrwa jednak dłużej, bo na razie widać tam gołą, zrytą ziemię lub śnieg. By dopełnić wielkich inwestycji na północy Krakowa skończyć mu się też budowa linii tramwajowej do Górki Narodowej. Znaczy linia już jest od kilku miesięcy, ale prace ciągle trwają na nowej pętli autobusowo-tramwajowej z dużym parkingiem. Do "przed świętami", czyli 23 grudnia zostało 10 dni. Wyścig z czasem trwa...

📢 Chińska marka BAIC debiutuje w Polsce. Ceny? Bardzo niskie! Czy "pozamiata" rynek? Jako miłośnik nowych technologii i gadżetów doskonale pamiętam czasy, gdy na rynku pojawiały się pierwsze smartfony chińskich marek. Były bardzo tanie, jakościowo w porządku, ale nieco odstawały od konkurencji. Wszyscy patrzyli na te urządzenia z rezerwą i przymrużeniem oka. Podobnie jest z chińskimi markami motoryzacyjnymi, ale w ich przypadku jest nieco inaczej. Wyjaśniam to na przykładzie premiery marki BAIC, która z przytupem wchodzi na polski rynek.

📢 Kontrowersyjny "kaskadowiec" z estakadą pod oknami. Tak się buduje w Krakowie. Mieszkania prawie sprzedane Mimo emocji jak wzbudza postawienie tego wysokiego budynku, zwanego "kaskadowcem" w centrum Krakowa, prace nad nim postępują. Trwają roboty na elewacji na postawionych wysokich rusztowaniach, widać też już tarasy, którymi kończy się każda kondygnacja budynku. Kontrowersje? Pozostają. Przypomnijmy. Plan miejscowy w tym miejscu zezwala na budynki wysokie na 20 metrów. A powstający w sercu Krakowa "kaskadowiec" ma ich mieć 43! Inwestor pozwolenia uzyskał jednak wcześniej niż plan wszedł w życie. 📢 Kraków. Na stacji w Bieżanowie wieje tak, że trzeba postawić tam wiatę przystankową Dla niektórzy może to być dość nietypowe rozwiązanie, ale skoro ma służyć pasażerom... Stacja w Bieżanowie jest tak przewiewna, że pasażerowie stojący na peronach po prostu marzną. PKP PLK przychodzi im na ratunek i montuje wiatę, podobną do tych na przystankach MPK. W niej pasażerowie będą mogli się schronić w oczekiwaniu na pociąg.

📢 "W Radach Dzielnic powinni zasiadać nasi sąsiedzi, a nie przedstawiciele partii". Słaba frekwencja w wyborach do Rad Dzielnic w Krakowie Bardzo słaba frekwencja w wyborach do Rad Dzielnic Miasta Krakowa - wahała się między 7 a 14 procent. Średnia w całym Krakowie osiągnęła 9,67 procent. O słabym zainteresowaniu wyborami nie można powiedzieć natomiast z punktu widzenia kandydatów na radnych dzielnicowych, których było aż 1 211- chętnych na zajęcie przygotowanych 366 miejsc. 11 z nich nie musiało się obawiać o wynik wyborów, ponieważ byli jedynymi zgłoszonymi kandydatami w swoich okręgach wyborczych i mandat został im przyznany automatycznie. Jak pokazują wyniki, w większości przypadków wystarczyło zaledwie kilkadziesiąt głosów, by mandat otrzymać.

📢 Zamiast oddać znaleziony plecak, wyjęli kartę bankomatową i robili zakupy na konto właściciela Dwoje mieszkańców powiatu wielickiego przywłaszczyło plecak z pieniędzmi, dokumentami oraz kartą płatniczą. Policjanci ustalili, że kartą dokonali kilkakrotnie zakupów. Odpowiedzą za kradzież z włamaniem. 31-letnij kobiecie i jej 42-letniemu partnerowi grozi do 10 lat więzienia.

📢 Dom Apolonii ze skansenu pod Krakowem stanął w ogniu. Drewniany zabytek trzeba ratować W ogniu stanął stary zabytkowy dom w prywatnym skansenie Zagroda Apolonia w Zakrzowie w gminie Niepołomice. To drewniana chata z 1890 roku. Była obiektem, który podziwiali turyści, ludzie, którzy przyjeżdżali odpoczywać w sielskiej atmosferze. Dziś wielu życzliwych ludzi stara się pomóc właścicielce skansenu, konserwatorce dzieł sztuki Elżbiecie Graboś. Organizują zbiórkę pieniędzy na nową więźbę i dach spalonego domu.

Wideo Strefa Biznesu: Ile wydamy na organizację Świąt Bożego Narodzenia?