Przegląd prasy 14.03.2024 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Po pięciu latach przerwy kibiców w Krakowie znów czekają żużlowe emocje. 1 kwietnia 2024 na torze Wandy odbędzie się turniej O Puchar Prezydenta Krakowa. Wiele wskazuje też na to, że miejscowy zespół przystąpi do regularnych rozgrywek.

W Krakowie trwa trzydniowy XXVII Ogólnopolski Zjazd Krystyn. 13 marca, a więc imieniny Krystyny - to jego punkt kulminacyjny. To właśnie w środę tuż po godzinie 12 uczestniczki zjazdu, jak i sympatycy Krystyn spotkali się na wspólnym przemarszu spod Barbakanu na Rynek Główny, w towarzystwie Bractwa Kurkowego i orkiestry. Panie wystąpiły w zjazdowych jednakowych ciemnozielonych kapeluszach, a reprezentacja Krystyn z Krakowa założyła regionalne stroje i kolorowe wianki.

W związku z trwającymi przetargami na dostawę w sumie 90 nowych tramwajów, MPK SA zaprosiło do swojej siedziby członków „Zespołu Doradczo-Konsultacyjnego ds. Dostępności Architektonicznej Przestrzeni Publicznej oraz Obiektów Budowlanych dla Osób Ze Szczególnymi Potrzebami”, który działa w Krakowie. Celem konsultacji było sprawdzenie, czy wagony są odpowiednio dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach czy niewidomych.

Katarzyna Tarnowska 10 marca 2024 roku około godziny 15.30, wyszła z domu przy ul. Okulickiego w Krakowie i miała się udać do rodziców na pobliskie os. Piastów. Zaginiona nie dotarła do domu krewnych, do chwili obecnej nie wróciła do miejsca zamieszkania i nie nawiązała kontaktu z bliskimi.