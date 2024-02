Przegląd prasy 14.02.2024 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Malik Montana wystąpili w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. W miniony piątek (9 lutego) klubowicze bawili się przy rytmach hip-hopowych przebojów kontrowersyjnego rapera. Jak zwykle w Przytkowicach nie zabrakło niesamowitych efektów specjalnych i dodatkowych atrakcji. To była szalona piątkowa noc.. Zobaczcie, co tam się działo.

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Hala Targowa na krakowskich Grzegórzkach to znane i lubiane miejsce. Zmienia się Kraków, zmienia się i Hala Targowa. Ostatnio prowadzone są intensywne prace budowlane w części zabytkowego budynku, od strony pasażu zachodniego. Co tam się szykuje? Mieszkańcy są pełni obaw, bo wiele wskazuje na to, że będzie tam klub nocny.

Danzel & DJ Hazel wystąpili w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. W minioną sobotę (10 lutego) klubowicze bawili się przy muzyce sprzed lat podczas cyklicznej imprezy Retro Party. Była to niesamowita podróż w czasie do największych hitów sprzed dekady. Na sali dance wystąpił Danzel, twórca takich hitów jak „Pump It Up” czy „Put Your Hands Up In The Air”. Na głównej scenie rządził natomiast DJ Hazel. Zobaczcie, co tam się działo.

Pilnie potrzebny dawca szpiku dla 44-letniego lekarza z Krakowa. Piotr Sołtysiak walczy z białaczką szpikową – trwają poszukiwania „bliźniaka genetycznego”. Doktor Piotr pilnie potrzebuje przeszczepienia szpiku od dawcy niespokrewnionego. Każdy, kto zarejestruje się do bazy Fundacji DKMS, zwiększy szanse Piotra – i wielu innych pacjentów - na wygranie najtrudniejszej walki – o zdrowie i życie. - Oddanie szpiku, by uratować drugiego człowieka, to akt wielkiej dobroci, człowieczeństwa, miłości – mówi czekający na dawcę Piotr.