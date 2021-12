Przegląd prasy 13.12.2021 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Cracovia zawiodła w spotkaniu z Górnikiem Łęczna, przegrywając 0:2. To pierwsza porażka u siebie zespołu prowadzonego przez trenera Jacka Zielińskiego od czasu, gdy szkoleniowiec objął zespół. To było tez smutne pożegnanie kibiców w tym roku, jako że był to ostatni mecz "Pasów" w tym sezonie.

Cracovia przegrała 0:2 z Górnikiem Łęczna. Kibice "Pasów", którzy w sile 5749 osób odwiedzili stadion przy ul. Kałuży, opuszczali go sfrustrowani.