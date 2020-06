Przegląd prasy 13.06.2020 Kraków, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.06.2020, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kraków. Atrakcje w parku z food truckami nad Zalewem Nowohuckim [ZDJĘCIA]”?

📢 Kraków. Atrakcje w parku z food truckami nad Zalewem Nowohuckim [ZDJĘCIA] Huta Wita Food Truck to nowa atrakcja nad Zalewem Nowohuckim. Do zorganizowanego tam parku z food truckami chętnie przybywają okoliczni mieszkańcy, by na świeżym powietrzu skosztować serwowanych przysmaków. Przejdź do GALERII, by zobaczyć, jaki niesamowity klimat panuje w tym miejscu. 📢 Kraków. Krużganki franciszkanów już dostępne po renowacji. Oprowadzanie z wykorzystaniem multimediów - od sierpnia [ZDJĘCIA] Można już oglądać efekt trwającej od 2017 r. renowacji krużganków w krakowskim klasztorze franciszkanów, prace konserwatorskie zostały zakończone. Dopracowywane jest jeszcze oprowadzanie z użyciem nowych technik. Docelowo bowiem turyści będą mogli zwiedzać krużganki z aplikacją na telefon oraz korzystać z kiosków multimedialnych, które nie tylko dostarczą informacji o tym miejscu, ale też pozwolą na przeglądanie zdigitalizowanych ksiąg z zabytkowego księgozbioru biblioteki zakonu.

📢 Myślenice. Szczęśliwy finał historii psa-pogranicznika Małżeństwo w Myślenic przygarnęło pod swój dach psa, który porzucony przez swoich właścicieli i przygarnięty przez funkcjonariuszy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej razem ze strażnikami pilnował granic państwa. 📢 Kraków. Nawałnica zniszczyła balon widokowy! Rozszarpana czasza, szczątki fruwały w powietrzu [FILM, ZDJĘCIA] To były sceny jak z katastroficznego filmu. Zaczęło grzmieć, nagle zerwał się wiatr i centrum Krakowa znalazło się w środku nawałnicy. Nie przetrwał jej balon widokowy, cumujący tuż przy dawnym hotelu Forum. Wiatr rozerwał białą czaszę, jej szczątki fruwały w powietrzu. Na szczęście, w chwili gdy nadeszła burza balon był uziemiony i nie było w nim ludzi. Chwile grozy przeżyli tylko klienci Forum Przestrzenie. 📢 Lato! Tłumy krakowian nad zalewem Bagry [ZDJĘCIA] W sobotę, 13 czerwca, pogoda dopisała. Temperatura sięgała 30 stopni Celsjusza, mocno świeciło słońce. To spowodowało, że wielu krakowian postanowiło wolny dzień spędzić nad zalewem Bagry. Niestety, o wciąż obowiązujących zaleceniach przeciwepidemicznych mało kto pamiętał. Przejdź do GALERII, by zobaczyć, jak mieszkańcy odpoczywali nad wodą.

📢 Kraków. Protestowali przeciw bezkarności policji [ZDJĘCIA] W sobotę, 13 czerwca, przed Prokuraturą Okręgową przy ul. Mosiężniczej odbyło się wydarzenie "Protest przeciw bezkarności policji!". 📢 Upał daje się we znaki. W końcu! Relaks krakowian [ZDJĘCIA] Upalna, gorąca pogoda i tłumy mieszkańców Krakowa cieszących się słonecznym weekendem. W sobotę, 13 czerwca, pogoda nam dopisała. Temperatura była bardzo wysoka, nic dziwnego, że mieszkańcy miasta cieszyli się wspaniałą aurą. Przejdź do GALERII, by zobaczyć, jak krakowianie odpoczywali. 📢 Kraków. Przed lodziarniami ustawiają się długie kolejki [ZDJĘCIA] Upalna aura sprzyja temu, by poszukać czegoś dla ochłody. W sobotę, 13 czerwca, przed krakowskimi lodziarniami ustawiały się więc kolejki chętnych na to, by trochę ochłodzić i osłodzić sobie życie. Przejdź do GALERII, by zobaczyć, w jakich miejscach krakowianie kupują lody i są w stanie na nie trochę poczekać.

📢 Koronawirus w Teatrze Słowackiego. Aktorzy wrócą na scenę? U jednego z pracowników Teatru Słowackiego potwierdzono zakażenie koronawirusem. Osoby, które się z nim kontaktowały czekają na wyniki testów. Teatr przygotowuje się do wznowienia działalności scenicznej od 19 czerwca. 📢 Kraków. Skarb państwa przejmie działkę, by stanął pomnik Żołnierzy Niezłomnych na placu Inwalidów? Od prawie 19 lat na krakowskim placu Inwalidów wmurowany jest kamień węgielny pomnika „Tym, co stawiali opór komunizmowi w latach 1944-1956". Sam monument przez te wszystkie lata nie powstał, wyparły go też z planów inne wizje dla tego miejsca. Środowiska patriotyczne mówią o torpedowaniu budowy tego pomnika. Nie zamierzają odpuścić. Związek Konfederatów Polski Niepodległej wystąpił teraz do wojewody z wnioskiem o wybudowanie monumentu, a wcześniej - nacjonalizację terenu, na którym miałby stanąć.

📢 Kraków. Nie kupimy już biletu u kierowcy autobusu i motorniczego w tramwaju Radni miejscy przegłosowali uchwałę, na mocy której kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów nie będą już zajmować się sprzedażą biletów MPK. Obecnie i tak tego nie robią ze względu na pandemię koronawirusa, ale wprowadzony przepis oznacza, że już mają się tym nie zajmować bez względu na okoliczności. 📢 Kraków. 10 najwyższych szczytów i wzniesień. Jak je zdobyć? [ZDJĘCIA] Kraków. 10 najwyższych szczytów i wzniesień na terenie miasta. Gdzie są położone? Jak najłatwiej do nich dotrzeć? Jakie oferują widoki? Odpowiedzi na te pytania, znajdziecie w GALERII, która, mamy nadzieję, stanie się inspiracją do poznawania Krakowa. 📢 Koronawirus w Małopolsce. 18 nowych przypadków zakażeń w regionie, ponad czterysta w całej Polsce [DANE Z SOBOTY] Przez ostatnią dobę w Małopolsce przybyło 18 nowych zakażeń koronawirusem - poinformowała w sobotę rano Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie. W całej Polsce nowych przypadków mamy 440.

📢 Kraków. Ostatnie seanse kina samochodowego [ZDJĘCIA] To już ostatni weekend z kinem samochodowym w Krakowie. W sobotę czeka nas ostatni seans w ramach atrakcji wprowadzonej na czas pandemii. Na parkingu vipowskim przy stadionie Wisły (ul. Reymana) o 21.30 zostanie wyświetlony nagradzany "Parasite". W piątek wieczorem widzowie mogli obejrzeć inny oscarowy obraz - "Green Book". 📢 Cracovia. Najpiękniejsze fanki "Pasów", które bywały na ich meczach w ostatnich latach [ZDJĘCIA] Czekając na kibiców, którzy powrócą (kiedy?) na stadion Cracovii przy ul. Kałuży, prezentujemy zdjęcia pięknych fanek, które bywały na meczach "Pasów" w ostatnich latach i które zawsze dodawały kolorytu na trybunach. Zobacz, jakie śliczne dziewczyny dopingowały piłkarzy Cracovii. Przejdź do galerii. 📢 Kraków. Lajkonik przez epidemię nie wyjdzie na ulice. Ale będzie harcował online Koronawirus, który wciąż niestety nie odpuszcza, spowodował, że pochód Lajkonika nie przejdzie w tym roku przez Kraków. Jednak Muzeum Krakowa, dbające o zachowanie tej jednej z najważniejszych krakowskich tradycji, nie poddało się, tylko przeniosło Lajkonika do sieci. 18 czerwca odda on hołd miastu w wersji online, tańcząc samotnie na płycie Rynku Głównego, co będzie można zobaczyć na muzealnym Facebooku i kanale na YouTube. Nie zapomniano też o ciosach buławą na szczęście.

📢 Wspaniały widok na Tatry i Pieniny, a wszędzie wokół cudowne Gorce. Gorc – nie taki łatwy do zdobycia [ZDJĘCIA] Słońce delikatnie grzeje, pierzaste chmury malowniczo suną po niebie, a lekki wiatr przyjemnie owiewa twarz. To wymarzona pogoda na niespieszną wędrówkę po gorczańskich ścieżkach. 📢 Kemping w stylu retro. Tak wypoczywało się w czasach PRL [ZDJĘCIA] Przyczepa - kultowy model N126 - uchodziła za luksus, o kamperach nikt nawet nie śnił. Namioty były ciężkie, a ich rozkładanie przypominało zajęcia w szkole przetrwania. Domki były wielkości znaczka pocztowego. A jednak nikt nie narzekał na wakacje na kempingach, ba, wiele osób te zdjęcia obejrzy z łezką wzruszenia w oku. Przenosimy Was w czasie, do lat 60. i 70. XX wieku. Głęboki PRL. Jak Polacy spędzali wtedy wakacje? Trochę jak w czasach pandemii - w kraju, bo o urlopie zagranicznym, choć z nieco innych niż dziś powodów, mało kto myślał. Czy teraz wróci boom na kempingi i pola namiotowe?

