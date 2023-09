Przegląd prasy 12.09.2023 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Rozpoczęły się pierwsze przygotowania do nasadzeń roślin w ramach budowy Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej. W terenie wykopywane są dołki - mniejsze na krzewy, a większe na drzewa.

W poniedziałek, 11 września, rozpoczęła się długo wyczekiwana przez mieszkańców Krakowa rozbudowa ulic Stelmachów, Piaskowej i Jordanowskiej. Tak zwane "ulice wstydu" zmienią swe oblicze nie do poznania - zyskają chodniki, oświetlenie i równą jezdnię, co zwiększy bezpieczeństwo tak pieszych, jak i kierowców.

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski poinformował na swoim profilu facebookowym, że w archidiecezji krakowskiej w wakacje odeszło 4 księży, a do seminarium zgłosił się tylko 1 kandydat. Pretekstem do wpisu był list abp Stanisława Gądeckiego do księży archidiecezji poznańskiej, w którym duchowny pisze o kryzysie kapłaństwa. Ks. Łukasz Michalczewski, rzecznik krakowskiej kurii przyznaje, że jest coraz mniej kandydatów do stanu kapłańskiego. - Nie jest jednak prawdą, że do seminarium zgłosił się tylko jeden kandydat i że cztery osoby odeszły z seminarium - mówi ks. Michalczewski.