Przegląd prasy 12.08.2023 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.08, w Krakowie.

Prasówka Kraków 12.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak kibicowano Cracovii w pierwszym meczu w Krakowie w tym sezonie. Zdjęcia Kibice Cracovii stęsknili się za domowymi meczami. Mimo że to czwarta kolejka piłkarskiej ekstraklasy, zobaczyli dopiero pierwszy mecz w tym sezonie u siebie. Cracovia wygrała więc fani byli zadowoleni. Było 8437 kibiców, w tym grupa z Lubina.

📢 Pierogi na Małym Rynku w wielu kolorach i smakach. Można zjeść nawet kebabowe. Ceny są kosmiczne Na Małym Rynku w Krakowie rozpoczął się Festiwal Pierogów. Najczęściej sprzedawane są w cenie 4 zł za sztukę, ale są też promocje, takie jak 6 sztuk za 25 zł, czy 10 za 30 zł. Pierogi oferowane są w różnych smakach i kolorach. Przejdź do GALERII, by zobaczyć, jakie pierogi można zjeść i w jakich cenach.

📢 We wrześniu dojedziemy tramwajem do Górki Narodowej, ale nie do pętli Na ukończeniu jest budowa linii tramwajowej z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej. Początkowo, po uruchomieniu nowej linii, od września pasażerowie nie będą mogli jednak dojeżdżać do pętli końcowej. Ostatni przystanek ma być przy ul. Banacha.

Prasówka 12.08 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Niezwykły widok. Bociany obsiadły całe osiedle domków pod Krakowem. Po sejmiku odpoczęły i odleciały do ciepłych krajów Niecodzienne zjawisko miało miejsc na osiedlu domków jednorodzinnych w Wielkiej Wsi. Niemal wszystkie budynki na osiedlu obsiadły bociany. Kilkadziesiąt ptaków wylądowało na dachach domów. Mieszkańcy i urzędnicy gminni zaczęli spekulować, że trzeba się przygotowywać do znacznie większego przyrostu naturalnego i rozbudowy szkoły. Tymczasem ptaki przygotowały się do jesiennej podróży do Afryki. Odpoczywały w podkrakowskiej wiosce.

📢 Kraków. Budowa Centrum Kultury Ruczaj postępuje. Kolorowy budynek coraz bliżej W dzielnicy VIII Dębniki, a dokładniej na Ruczaju, przy ul. Jana Kantego Przyzby powstaje ośrodek Centrum Kultury Ruczaj, filia Centrum Kultury Podgórza. Dotychczas wykonano całą konstrukcję płyty fundamentowej, prace przy zewnętrznych i wewnętrznych ścianach fundamentowych na poziomie -2, rampie zjazdowej z poziomu -1 na -2 oraz przy szalunku nad stropem najniższej kondygnacji budynku. Umowę z wykonawcą - firmą Łęgprzem - podpisano 1 lutego br. Jej wartość to ponad 55 mln zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 30 mln zł. Firma ma ponad 2 lata na wykonanie prac. 📢 Trzy wypadki pod Krakowem. Zderzenie samochodów osobowych i dostawczego. Zablokowana droga lokalna i utrudnienia na autostradzie Do kilku wypadków doszło w powiecie krakowskim w piątek, 11 sierpnia. Zablokowana została droga lokalna w gminie Zabierzów, a na autostradzie A4 między węzłami Kraków Południe i Kraków Łagiewniki były duże utrudnienia.

📢 Kraków. Arteteka zostaje przy Rajskiej. Wystawy poświęconej Wisławie Szymborskiej w budynku MOS nie będzie. Oświadczenie Teatru Słowackiego Spór o pierwsze piętro w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie dobiegł końca. Teatr im. Juliusza Słowackiego zrezygnował ze stworzenia wystawy poświęconej Wisławie Szymborskiej w tym roku, w budynku Małopolskiego Ogrodu Sztuki i postanowił przedłużyć umowę z Wojewódzką Biblioteką Publiczną na dotychczasowych zasadach. Zatem Arteteka nadal bez zmian będzie zajmowała tą samą przestrzeń w MOS-ie, co wcześniej. - Ustępujemy wobec zdecydowanej niechęci i nieprawdziwych, manipulatorskich wypowiedzi godzących w dobre imię Teatru - podsumował stanowczo Krzysztof Głuchowski, dyrektor teatru. 📢 Kraków. Na Grzegórzkach wyrośnie nowa siedziba Akademii Muzycznej. Ekolog chwali: inwestor planuje przesadzić dwa piękne klony Przy ulicy Skrzatów na Grzegórzkach wyrośnie kompleks budynków Akademii Muzycznej. By uczelnia zyskała nową siedzibę, trzeba wyciąć ponad 180 drzew. Ale nawet ekolodzy przyznają, że Akademia chce realizować inwestycję z poszanowaniem przyrody, chroniąc to co się da przed wycinką. Planowane jest np. przesadzenie dwóch pięknych klonów, które mogą się stać wizytówką kompleksu. Na zlecenie uczelni przygotowana została też obszerna opinia dendrologiczna. - Jak stwierdzili urzędnicy, jeszcze nikt nie przedstawił im tak szczegółowego projektu przesadzeń drzew - skomentował ekolog Mariusz Waszkiewicz.

📢 Kraków. Na szczycie wieży hejnałowej bazyliki Mariackiej pojawiła się potężna konstrukcja. Rusztowanie pomoże w renowacji Kontynuujemy działania przy koronie królewskiej oraz przy elementach złoconych na wieży wyższej kościoła. W związku z tym zamontowane zostały podesty robocze na całej iglicy - informuje bazylika Mariacka w Krakowie. Najpierw, 6 lipca, o poranku w bardzo widowiskowy, alpinistyczny sposób, krok po kroku została zdjęta złocona korona z wieży hejnałowej kościoła Mariackiego, a od kilku dni, trwa montaż potężnej konstrukcji rusztowania na tej wieży. Termin powrotu korony po renowacji i złoceniu jeszcze nie jest znany, ale według wcześniejszych zapowiedzi, możemy się tego spodziewać w najbliższych kilku tygodniach. 📢 Tragedia w żwirowni w Radłowie. Do wyrobiska pożwirowego wpadła ładowarka. Nurkowie wydobyli z wody ciało 59-letniego operatora sprzętu Do dramatycznego zdarzenia doszło o poranku na wyrobisku pożwirowym w Radłowie. Do zbiornika wodnego wpadła ładowarka. Przed godziną 12 nurkowie ze straży pożarnej wydobyli z wody ciało 59-letniego operatora sprzętu.

📢 Kraków. Zmiany w komunikacji miejskiej w długi sierpniowy weekend. Uruchomione linie sezonowe Wraz z długim sierpniowym weekendem nadchodzi cała masa zmian w kursowaniu krakowskiej komunikacji miejskiej. Od 12 do 15 sierpnia podróżujący autobusami i tramwajami w Krakowie będą musieli dobrze sprawdzić rozkłady jazdy, bo zmian jest naprawdę wiele. W tych dniach na ulice miasta wyjadą linie sezonowe oraz specjalne linie obsługiwane taborem zabytkowym. 📢 Kondorzyca z krakowskiego zoo dotarła już do Chile. Teraz kwarantanna, potem integracja z nową rodziną Ogród Zoologiczny w Krakowie przekazał dobre wieści o kondorzycy Beti, które otrzymał rano w piątek mailem. Dotychczasowa mieszkanka krakowskiego zoo, która poleciała do Chile z misją ratowania swojego gatunku, szczęśliwie dotarła na miejsce i ma się dobrze. "Beti wygląda na zdrową, a jej upierzenie jest w doskonałej kondycji. Od razu zapoznała się z wolierą i zaczęła po niej latać" - czytamy w komunikacie.

📢 W Krakowie pojawiły się naklejki zapraszające do Grupy Wagnera. Policja prowadzi działania wyjaśniające Pojawiają się kolejne informacje na temat naklejek zamieszczanych w różnych częściach Krakowa, które miałyby nawoływać do dołączenia do Grupy Wagnera, prywatnej armii na usługach rosyjskiego reżimu. O jednej z nich na swoim profilu w mediach społecznościowych poinformował Radny Krakowa, Łukasz Wantuch. Wcześniej media społecznościowe obiegło nagranie, na którym można zobaczyć podobną etykietę w jednej z krakowskich toalet publicznych. Tymczasem krakowska policja prowadzi już działania mające wyjaśnić, z czym mamy do czynienia. 📢 6-letnia dziewczynka wypadła z balkonu w Krakowie. Dziecko z obrażeniami głowy przetransportowano do szpitala Jak podaje RMF FM, w godzinach popołudniowych w Krakowie doszło do nieszczęśliwego wypadku. 6-letnia dziewczynka bawiła się na balkonie i nagle z niego wypadła doznając urazu głowy.

📢 Z bobem, czekoladą, a może klasyczne z mięsem? 21. Festiwal Pierogów w Krakowie zaczyna się 11 sierpnia i zapowiada się naprawdę smacznie Od 11 do 15 sierpnia w Krakowie odbywać się będzie 21. Festiwal Pierogów. Prócz klasycznych z mięsem czy ruskich, na Małym Rynku znajdziemy pierogi np. z bobem czy kurkami. Pierwszych specjałów będzie można spróbować od godziny 10.

