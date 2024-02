Przegląd prasy 12.02.2024 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Zalane piwnica w domu w Balicach, zatkany przepust w Gołuchowicach w gminie Skawina, powodujący lokalne podtopienia, zalana drukarnie w gminie Zabierzów, podtopiona piwnica w ośrodku zdrowia w Cianowicach w gminie Skała. To tylko część zdarzeń, do których ostatnio jeździli strażacy podkrakowskich jednostek OSP. Do usuwania powalonych drzew jeżdżą kilka razy dziennie.

Bieg Walentynkowy 2024 w Krakowie odbył się w niedzielę (11 lutego) już po raz ósmy. Zainteresowanie było duże, limit zgłoszeń - 1200 osób - został wyczerpany. To największa impreza tego typu w Polsce. Zobaczcie, co działo się na trasie.

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

W tym miejscu w Krakowie nawet deszcz niestraszny. Leniwa niedziela to idealna okazja by udać się na jedno z krakowskich targowisk, gdzie można znaleźć prawdziwe skarby. Targ przy Hali Targowej to jedno z najbardziej znanych miejsc w Krakowie, które nawet w weekend tętni życiem. Pasjonaci antyków, staroci, książek i bibelotów mogą tutaj znaleźć prawdziwe cuda i niekoniecznie za wielkie pieniądze. Zobaczcie co można w niedzielę upolować na pchlim targu.

Msze święte dla singli to propozycja dla wszystkich, którzy chcą znaleźć swoją drugą połowę i łączą to z wiarą oraz dobrą zabawą. Kiedyś odbywały w parafii Matki Bożej Królowej Polski na Ruczaju, teraz jednak przeniosły się do centrum Krakowa - do kościoła św. Barbary. Po nich wszyscy zainteresowani mogą się przenieść do podziemi budynku Arcybractwa Miłosierdzia przy ul. Siennej 5, gdzie odbywa się wspólna zabawa i integracja. Kto wie ile osób znalazło tu już swoją przyszłą żonę lub męża ...

Po deszczowym tygodniu sobota zaskoczyła nas wysokimi temperaturami i słońcem. Niedziela 11 lutego zapowiada się podobnie, choć chmur jest więcej. Na trawnikach i skwerach widać już przebiśniegi. Smogu, który towarzyszmy zimnym miesiącom, nie ma. Mapa zanieczyszczeń powietrza dla Małopolski świeci się na zielono. Piękny początek ferii w mieście, choć takie ocieplenie może nie przypaść do gustu tym co wybrali się na narty. W Krakowie proponujemy spacer po Parku Jordana. A kto będzie chciał pobiegać, to w parku dziś odbywa się bieg walentynkowy!