Przegląd prasy 12.01.2024 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.01, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kraków. Już od lutego do Górki Narodowej dojedziemy nową linią autobusową. Jak pobiegnie jej trasa?”?

Prasówka Kraków 12.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kraków. Już od lutego do Górki Narodowej dojedziemy nową linią autobusową. Jak pobiegnie jej trasa? Pierwszą nowo uruchamianą linią w ramach wzmocnień KMK w lutym będzie linia 193 z Lesiska przez Nową Hutę właśnie do Górki Narodowej. Miasto planuje również stopniowe wprowadzenie dwóch innych linii.

📢 Kraków. Radni z klubu Nowoczesny Kraków proponują, by miasto finansowało opiekę weterynaryjną dla adoptowanych psów i kotów Radni z klubu Nowoczesny Kraków skierowali do prezydenta projekt uchwały ws. finansowania przez miasto opieki weterynaryjnej dla adoptowanych zwierząt. Zdaniem radnych, to właśnie duże koszty utrzymania zwierząt stoją za zwrotami psów i kotów do schronisk czy niechęcią do adopcji.

📢 Politechnika Krakowska z akredytowanym Laboratorium Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechnika Krakowska wzbogaciła się o nowe centrum badawcze. Na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki PK oficjalnie otwarto w czwartek (11.01) warte ponad 7 mln zł Laboratorium Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Jak przekazuje uczelnia - mimo krótkiego stażu w strukturze uczelni, ma już ono akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Prasówka 12.01 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nowi doktorzy i doktorzy habilitowani na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. Kto dostał dyplomy? Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie pochodem akademickim z Collegium Maius do uniwersyteckiej kolegiaty św. Anny rozpoczął w czwartek uroczystość promocji akademickich. Odbyła się ona dokładnie w 627. rocznicę erygowania Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Krakowskim. Dyplomy doktorskie odebrały 52 osoby, dwóm osobom wręczono dyplomy doktora habilitowanego, a kolejnym dwóm - nominacje na stanowisko profesora.

📢 Tafla wody skuta lodem na krakowskich akwenach. Bagry całkowicie zamarznięte. Zjawiskowe widoki! [ZDJĘCIA] Chociaż w Krakowie śniegu jak na lekarstwo, a wokół panuje wszechobecny smog, to przypominamy, że są również miejsca, które wprawiają w iście zimowy nastrój. Bardzo niskie temperatury sięgające nawet -20 stopni pozostawiły po sobie w stolicy Małopolski bardzo wyraźny znak. Miejskie akweny w mgnieniu oka zostały skute warstwą lodu. Dla jednych, a mamy tu na myśli morsów, idealna okazja, by sprawdzić swoje możliwości termiczne, a dla bardziej ciepłolubnych okazja do spaceru w pięknej scenerii. Zobaczcie ZDJĘCIA. 📢 Kraków. 20-30 procentowy wzrost cen mieszkań w stolicy Małopolski! Nowy rok i ceny ciągle rosną. Dlaczego? Jeszcze w październiku to Kraków był liderem podwyżek średniej ceny metra kwadratowego mieszkań dostępnych w ofercie firm deweloperskich. Jednak wraz z końcówką roku wyprzedziło je Trójmiasto, w którym podwyżki wyniosły aż 27%. Aktualnie za m kw. nowego M w stolicy Małopolski zapłacimy średnio 15,6 tys. zł. Tak wynika z oceny portalu rynekpierwotny.pl. Jak to się stało, że mieszkania tak bardzo podrożały? Czynników jest wiele. Prezentujemy analizy portalu rynekpierwotny.pl, krakowskiego eksperta oraz Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

📢 Budowa S7. Przetarg na projekt przebiegu nowej zakopianki na odcinku Kraków - Myślenice. Sześć firm w drugim podejściu Drugie podejście do projektowania zakopianki na odcinku Kraków-Myślenice. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty przetargowe. Sześć firm złożyło swoje oferty. Zarządca drogi na to zadanie chce przeznaczyć 26 mln 568 tys. zł. Przetarg - dla tego odcinka - organizował drugi raz, bo pierwszy został unieważniony ze względu na wycofanie się wykonawcy.

📢 Pogrzeb Mateusza Rutkowskiego w Skrzypnem. Tłumy żegnają byłego skoczka narciarskiego i mistrza świata juniorów. Zmarł w wieku 37 lat Rodzina, bliscy znajomi, sąsiedzi i środowisko sportowe żegna dziś Mateusza Rutkowskiego – byłego skoczka narciarskiego, mistrza świata juniorów, który zmarł 7 stycznia 2024 roku. 37-latek spocznie w rodzinnym Skrzypnem, w gm. Szaflary na Podhalu. Na pogrzebie pojawił się m.in. Adam Małysz, prezes Polskiego Związku Narciarskiego.

📢 Kraków. Mieszkańcy os. Teatralnego od świtu bronią osiedla przed deweloperem. "Nie wiadomo kiedy pojawi się ekipa budowlana" "Od świtu mieszkańcy os. Teatralnego stoją na mrozie i pilnują, aby wysoki i ciężki sprzęt budowlany, który ma wjechać na kontrowersyjną od lat nadbudowę budynku nie uszkodził platanów - pomników przyrody" - alarmuje Mariusz Waszkiewicz. Chodzi o budynek dawnej stołówki Kombinatu Budownictwa Mieszkaniowego, który deweloper próbuje rozbudować od lat. I wszystko wskazuje, że może to zrobić - bowiem pozwolenie, które lata temu wygasił prezydent Krakowa, znów jest ważne. 📢 WSA w Krakowie unieważnił uchwałę o strefie czystego transportu. Wyrok jest nieprawomocny. Co dalej? Zwrot akcji w Krakowie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uwzględnił skargę wojewody małopolskiego (złożoną jeszcze przez poprzedniego wojewodę Łukasza Kmitę) i unieważnił w całości uchwałę Rady Miasta Krakowa o strefie czystego transportu. Wyrok nie jest prawomocny i do jego uprawomocnienia uchwała obowiązuje. O wyroku zadecydowały błędy w treści uchwały, sąd nie podważył zasadności wprowadzenia SCT w Krakowie. Główną wadą uchwały wprowadzającej SCT, która zdaniem sądu całkowicie ją dyskwalifikuje, jest nieprecyzyjne określenie granic strefy w uchwale.

📢 Widzowie krakowskiego Kina Pod Baranami wybrali najlepsze filmy 2023 roku. Ponownie można je zobaczyć na jego ekranach Znane są już wyniki głosowania widzów Kina Pod Baranami na najlepsze filmy 2023 roku. Pierwsze trzy miejsca w rankingu zajęły: nagrodzony 5 Złotymi Globami "Oppenheimer" Christophera Nolana, zrealizowany w technice animacji malarskiej film "Chłopi" oraz czuły "Aftersun" w reżyserii Charlotte Wells. Wybrane tytuły zostaną pokazane w Kinie Pod Baranami podczas przeglądu, który potrwa od 12 do 18 stycznia. Zestaw uzupełniają filmy, które zajęły wysokie pozycje w rankingu zespołu Kina.

📢 Spod tej sukienki widać wszystko jak na dłoni! Olga Bończyk w prześwitującej stylizacji na Karnawałowej Gali Gwiazd. Zdjęcia z wydarzenia Olga Bończyk odważnie odsłoniła ciało. W środę (10 stycznia) odbyła się Karnawałowa Gala Gwiazd. Na imprezie pojawiło się mnóstwo celebrytek, a wraz z nimi szereg błyszczących, kolorowych i balowych stylizacji. Szczególną uwagę zwróciła na siebie aktorka Olga Bończyk, która wystąpiła w kilku kreacjach, w tym w prześwitującej sukni. Zobacz zdjęcia z wydarzenia!

📢 Tanie mieszkanie od PKP? Czekają setki lokali w całej Polsce Kolejarze z PKP chwalą się tanimi lokalami na sprzedaż. "Atrakcyjne ceny, zróżnicowane metraże i lokalizacje - to największe atuty mieszkań wystawianych na sprzedaż przez PKP S.A. W ofercie znajduję się lista lokali, będących w zasobach spółki, a nie posiadających najemców" - podkreślają. Zobaczcie, co oferują. 📢 Kraków. W kompleksie Unity Centre zostanie otwarta restauracja. Kolejna powstanie na szczycie najwyższego budynku w Krakowie Do grona najemców budynków wchodzących w skład kompleksu Unity Centre przy rondzie Mogilskim dołączy restauracja oferująca dania kuchni europejskiej. Lokal ma mieścić się przy placu prowadzącym do wieżowca Unity Tower, pomieści do 120 gości. Otwarcie ma nastąpić na wiosnę. W sezonie letnim planowane jest też otwarcie kolejnej restauracji - na szczycie najwyższego budynku w Krakowie.

📢 Pożar w domu pod Krakowem. Paliła się kuchnia, jedna osoba została poszkodowana W jednym z domów jednorodzinnych w Kryspinowie w gminie Liszki wybuch pożar w kuchni. Jedna osoba została poszkodowana. Zdarzenia miało miejsce po południu 10 stycznia. Do akcji zadysponowanych została pięć jednostek straży pożarnych, policja i pogotowie.

📢 Wypadek na A4 w Krakowie. Utworzył się 6-kilometrowy korek Na autostradzie A4, na odcinku węzeł Kraków Balice - węzeł Balice I samochód ciężarowy wpadł do rowu. Jezdnia w kierunku Katowic była całkowicie zablokowana. Nadal jednak kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. 📢 Elektroniczna rewolucja na krakowskiej stacji. Czas na kolejne Na stacji Kraków Bonarka instalowane są tablice dynamicznej informacji dla podróżnych. To elektroniczne tablice, na których wyświetlana będzie m.in. wiadomość o najbliższym pociągu, wjeżdżającym na konkretny peron.

📢 Ranking Perspektywy 2024 najlepszych liceów i techników w Polsce. Jak wypadły szkoły średnie z Krakowa? Znamy najlepsze licea ogólnokształcące i technika w Polsce. Zwycięzcami Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2024 są: XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie (najlepsze liceum) oraz Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie (najlepsze technikum). Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2024 został przygotowany już po raz dwudziesty szósty. Z Krakowa wysoko w ogólnopolskim zestawieniu znalazły się dwie placówki. 📢 Kurorty, wypoczynek, ceny, moda. Topowe przedwojenne miejscówki nad Bałtykiem. Zobaczcie zdjęcia Bałtyckie przedwojenne kurorty i plaże nad Morzem Bałtyckim. Jak wyglądały? Jakie miejscówki były wtedy na topie? Co serwowano w restauracjach i barach? Plażowa moda i wypoczynek. Zobaczcie przedwojenne zdjęcia z bałtyckich przedwojennych miejscowości. To fotograficzna podróż w przeszłość.

📢 W Krakowie spotkali się potomkowie autora "Zemsty". "To my jesteśmy domem Aleksandra Fredry" Blisko siedemdziesięcioro potomków Aleksandra Fredry spotkało się 10 stycznia w Krakowie, by zakończyć Rok Fredry wspólnie odegranym w Teatrze STU performancem "Zemsta moto-bikerska", a także obejrzeć tę najpopularniejszą komedię na deskach krakowskiego teatru.

ZOBACZ KONIECZNIE Stan alarmowy: naukowcy ostrzegają przed kataklizmem

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.