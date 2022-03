Przegląd prasy 11.03.2022 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Prasówka Kraków 11.03: top 3 artykuły z wczoraj

Maleńkie dzieci śpiące na podłodze wtulone w siebie, długie kolejki ustawiające się przy zorganizowanych punktach recepcyjnych i wszechobecny chaos – to smutny obraz krakowskiego dworca PKP, który od kilkunastu dni stał się domem dla uciekających przed wojną uchodźców z Ukrainy. - Jesteśmy na granicy wytrzymałości – mówi wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig. Rosnąca fala uchodźców zza wschodniej granicy spowodowała, że możliwości miast do przyjęcia kolejnych osób są na wyczerpaniu. Wiceprezydent Krakowa w kuriozalny sposób odniósł się także do kwestii braku ciepłych posiłków w tym miejscu - Wylanie gorących potraw mogłoby się zakończyć paniką - stwierdził.