Przegląd prasy 11.12.2023 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

W niedzielę wieczorem na DW-783 w Makowie (gmina Gołcza) doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały cztery podróżujące nimi dorosłe osoby. Wszyscy zostali przewiezieni do szpitali przez zespoły ratownictwa medycznego z Miechowa i Wolbromia. W czasie działań ratowniczych droga była zablokowana. W tej chwili ruch został już przywrócony. Prawdopodobną przyczyną wypadku było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu przez kierowcę samochodu, wyjeżdżającego z drogi od strony Witowic.

Betlejemskie Światło Pokoju po raz kolejny zawita do Krakowa. W niedzielę,10 grudnia, harcerze z Chorągwi Krakowskiej Związku Harcerstwa Polskiego podzielili się nim z mieszkańcami. „Czyńmy pokój” – to hasło przyświecające tegorocznej sztafecie Betlejemskiego Światła Pokoju.

7 grudnia 2023 roku odbył się 81. Konkurs Szopek Krakowskich, organizowany przez Muzeum Krakowa. Trzy dni później ogłoszono wyniki, poznaliśmy zwycięzców i nagrodzonych za najlepsze prace. Przejdź do GALERII, by zobaczyć wyróżnione szopkarskie dzieła.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Zbliżają się święta. Tłumy krakowian i turystów odwiedzają krakowskie jarmarki świąteczne. Wybraliśmy się na Rynek Główny, plac Wolnica i plac Nowaka-Jeziorańskiego, by porównać ceny oferty gastronomicznej. Przejdź do GALERII, by zobaczyć, gdzie jest najtaniej. Pod zdjęciami podpisaliśmy z jakiego jarmarku pochodzą specjały.

Na krużgankach klasztoru oo. Dominikanów w Krakowie, w niedzielę, 10 grudnia, odbywa się charytatywny kiermasz "Ciacho za ciacho". Zebrane pieniądze zostaną przekazane na wsparcie szkoły Al Farah i centrum edukacyjnego ZAVARIAN w Aleppo w Syrii.

Mocno okrojona publiczność mogła zobaczyć mecz Wisły Kraków z Górnikiem Łęczna. To kara za wydarzenia na spotkaniu „Białej Gwiazdy” z GKS-em Katowice, gdy na sektorze C odpalono mnóstwo pirotechniki. Można było się spodziewać zamknięcia właśnie tej trybuny, ale organy dyscyplinarne PZPN poszły dalej i zamknęły praktycznie 80 procent trybun plus dołożyły Wiśle karę 20 tysięcy złotych. Kara była zatem surowa, a odwołanie od niej nic nie dało.