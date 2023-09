Przegląd prasy 11.09.2023 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Na co zwrócić uwagę przy wyborze dewelopera? O czym pamiętać, biorąc kredyt mieszkaniowy? Co koniecznie trzeba wiedzieć przy zakupie i odbiorze technicznym mieszkania? Eksperci Targów Mieszkań i Domów niestrudzenie odpowiadali na te i inne pytania krakowian.

Hevre - popularna klubokawiarnia na Kazimierzu w niedzielę pękała w szwach od modowych perełek w stylu retro i miłośników przedmiotów vintage. Zobaczcie, jak było!

10 września, a także 16 i 17 września będą prowadzone prace konserwacyjne w tunelu tramwajowym w ciągu Trasy Łagiewnickiej - zapowiada magistrat. Na ten okres zostanie wyłączony ruch tramwajów na odcinku „Kurdwanów P+R” – „Łagiewniki SKA”. Swoje trasy zmienią linie tramwajowe nr 10, 11 i 50.

Kiedyś była dowodem potęgi monarchii austro-węgierskiej, imponowała rozmachem i nowoczesnością. Dziś, kiedy nie ma już militarnego przeznaczenia, zaprasza do zwiedzania swoich wnętrz. Jest okazja, by zwiedzić forty nocą, czy poznać nowe przeznaczenie fortecznych budynków - do zrewitalizowanych budynków zaprasza m.in. Fort Jugowice. Do 17 września potrwają Dni Twierdzy Kraków.