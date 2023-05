Przegląd prasy 11.05.2023 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

W poniedziałek, 15 maja do Krakowa na spotkanie z mieszkańcami przyjedzie Donald Tusk oraz Rafał Trzaskowski. Będzie to jedno ze spotkań w ramach akcji „Tu jest przyszłość!" prowadzonej przez Koalicję Obywatelską. Tego dnia również w różnych miejscowościach w Małopolsce odbędzie się blisko 120 spotkań mieszkańców, grup środowiskowych, samorządowców, rolników, młodych ludzi, seniorów, osób z niepełnosprawnościami, lekarzy i przedsiębiorców z parlamentarzystami. Akcja Koalicji Obywatelskiej trwa już od kilku tygodni w całej Polsce.

Chociaż prawdopodobnie przyszła na świat dopiero wczoraj, to już zdążyła nieźle namieszać. We wtorek, 9 maja po południu funkcjonariusze straży miejskiej przyjęli zgłoszenie dotyczące maleńkiej sarenki leżącej na jezdni - na ulicy Podgórki. Kobieta, która zadzwoniła z prośbą o pomoc, przeniosła zwierzę na pobocze, by nic mu się nie stało. Sarenka szczęśliwie trafiła pod opiekę ośrodka dla dzikich zwierząt. Według fachowców, zwierzę prawdopodobnie urodziło się wczoraj.

Osiedle Willowe to jedno z nielicznych miejsc w Krakowie, gdzie do dziś odzież i pościel suszy się na podwórku. Dwa lata temu w ramach rewitalizacji podwórka pojawiły się słupki na pranie. Tradycja suszenie prania na zewnątrz kultywowana jest tam do dzisiaj. Osiedle Willowe to jedno z najbardziej zielonych osiedli nie tylko w Nowej Hucie, ale i w Krakowie. Sami zobaczcie!