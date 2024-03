Przegląd prasy 11.03.2024 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło w niedzielę (10 marca) po godz. 18 na drodze krajowej 94 w Białym Kościele koło Krakowa. - Brak informacji o osobach poszkodowanych. Możliwe utrudnienia w ruchu drogowym – podaje portal Patrol998 – Małopolska.

Krakowski Bieg Kobiet ma wielką szansę zyskania statusu stałej miejskiej imprezy. Pierwsza edycja biegu odbyła się w niedzielę (10 marca), a zainteresowanie wydarzeniem było tak duże, że jego organizatorzy zwiększyli limit miejsc – z 500 do niemal 1000, a dodatkowa pula rozeszła się w ciągu kilku godzin. Słowem – pomysł Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie i Tauron Areny okazał się strzałem w dziesiątkę.

Bardzo poważny wypadek na drodze krajowej nr 7 w Gaju pod Krakowem. Na wysokości restauracji McDonald, przy zjeździe na ulicę Zadziele, doszło do potrącenia pieszego przez samochód.

Zamek Królewski na Wawelu przeżywa w niedzielę (10 marca) prawdziwe oblężenie. Setki, jeśli nie tysiące osób oczekuje w kolejce, by zwiedzić Katedrę, Groby Królewskie, Muzeum Archidiecezjalne, wejść „do Dzwonu Zygmunta”. Wśród tłumu jest wielu turystów. - Kolejka do katedry, jak w lecie na Zakrzówku – komentują sytuację krakowianie.

Największy projekt polskiej humanistyki powstaje w Krakowie. Od blisko 90. lat tworzą go badacze związani z Polską Akademią Umiejętności. Właśnie zakończył się niezwykle istotny etap związany z wydaniem drugiej serii Polskiego Słownika Biograficznego, bo o nim mowa. O tym, czyje nazwisko może znaleźć się w Słowniku, jakich postaci brakuje w tym wielotomowym wydawnictwie, a także o dylematach twórców tego dzieła rozmawiamy z jego redaktorem naczelnym prof. Andrzejem Romanowskim.

Ta impreza zawsze cieszy się zainteresowaniem. Od soboty (9 marca) trwa w Krakowie wiosenna edycja Targów Mieszkań i Domów, scenerią wydarzenia jest EXPO Kraków. Jak bezpiecznie kupić mieszkanie, jak je wykończyć i wyposażyć? Na co zwrócić uwagę przy wyborze dewelopera? O czym pamiętać, biorąc kredyt mieszkaniowy? Co koniecznie trzeba wiedzieć przy zakupie i odbiorze technicznym mieszkania? O te oraz wiele innych kwestii dotyczących rynku mieszkaniowego można pytać ekspertów z poszczególnych dziedzin jeszcze tylko dziś (10 marca) do godz. 16. Wszystko bezpłatnie.

To był trudny mecz dla drugoligowych piłkarzy Hutnika Kraków, a zrobił się jeszcze trudniejszy po stracie gola w 2. minucie. Kibice na Suchych Stawach wierzyli w happy end do końca i w nagrodę otrzymali jeden punkt, po tym, jak wyrównanie przyniósł strzał głową Marcina Wróbla w drugiej połowie (1:1). Piłka piłką, ale nowohuccy fani nie zapomnieli też o tym, co ważniejsze, a dziś przecież kraj żyje protestami rolników. Po sobotnim meczu z Wisłą Puławy wiadomo, że na wsparcie kibiców Hutnika z pewnością mogą oni liczyć. Obejrzyjcie zdjęcia z trybun w naszej galerii.