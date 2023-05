Przegląd prasy 10.05.2023 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.05, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kraków. Park przy Karmelickiej i Krupnicza. Tu naprawdę zrobiło się zielono!”?

Prasówka Kraków 10.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kraków. Park przy Karmelickiej i Krupnicza. Tu naprawdę zrobiło się zielono! Już tylko 54 dni do otwarcia kolejnego parku w Krakowie, parku im. Wisławy Szymborskiej przy ul. Karmelickiej. W centrum miasta, w miejscu dawnego parkingu powstaje ustronna enklawa pełna zieleni i kolorów! I faktycznie, zrobiło się zielono. Na odwiedzających będzie czekało ponad 1600 kolorowo kwitnących krzewów, 18 500 bylin oraz 70 800 różnorodnych cebul. Zieleń wyższą wypełni 125 drzew. Część już jest na miejscu. Przestrzeń związana będzie ściśle z postacią Wisławy Szymborskiej, dlatego właśnie 2 lipca w setną rocznicę urodzin noblistki mieszkańcy po raz pierwszy odwiedzą park jej imienia. A po sąsiedzku...

📢 Niecodziennie widowisko tuż przy schronisku w Dolinie Roztoki. Niedźwiedzia rodzina z zainteresowaniem spoglądała na turystów Dla tych którzy w środę, 9 maja postanowili odwiedzić schronisko w Dolinie Roztoki czekała wielka niespodzianka. Tuż przy ogrodzeniu schroniska ku uciesze turystów pojawiła się niedźwiedzia rodzinka. Prawdopodobnie mama i dwa małe przez dłuższy czas bawiły się w zaroślach, od czasu do czasu leniwie spoglądając na turystów. Pani Karolina, która uwieczniła niedźwiadki na zdjęciach, a także na filmie mówi nam, że wszyscy turyści zachowywali się bardzo odpowiedzialnie i nikt do zwierząt nie próbował podchodzić, ani ich dokarmiać. Ostatecznie po kilku wymianach wspólnych obserwacji, każdy poszedł w swoją stronę.

📢 Kraków. Kierowca taksówki stracił panowanie nad autem i wjechał w ogrodzenie na al. 29 Listopada We wtorek w godzinach popołudniowych na al. 29 listopada doszło do wypadku. 44-letni kierowca taksówki utracił panowanie nad samochodem i z niewiadomych przyczyn wjechał w ogrodzenie. - Na miejscu pojawili się ratownicy medyczni, którzy zabrali poszkodowanego do szpitala - mówi Piotr Szpiech, rzecznik krakowskiej policji.

Prasówka 10.05 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Angielski matura rozszerzony 2023. Co pojawiło się na egzaminie? [ARKUSZ CKE, PYTANIA, ODPOWIEDZI] 9.05.23 Zakończyła się matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Co znalazło się w arkuszu? Jakie zadania i zagadnienia zwróciły uwagę uczniów? - Bywały łatwiejsze matury, łatwiejsze wcześniejsze arkusze. Wydaje mi się, że było tym razem sporo pułapek, zwłaszcza w drugim i trzecim zadaniu. Trzeba było bardzo uważnie wsłuchać się w „słuchanki” - relacjonował krakowski maturzysta. O godz. 14 opublikujemy arkusz wraz z zadaniami.

📢 Wiosna w Krakowie w końcu eksplodowała. Widoki warte spaceru. Kolorowe kwiaty, kwitnące drzewa i dużo słońca. Zobaczcie zdjęcia Krakowska wiosna zachwyca swoim pięknem! Już teraz, na bulwarach wiślanych i Plantach, można podziwiać kwitnące tulipany, malownicze dmuchawce i urokliwe kwiaty kasztanowca. W końcu słońce w pełni przebija się przez chmury, co sprawia, że powietrze w mieście nabiera niesamowitego charakteru. W pięknych okolicznościach przyrody można choć przez chwilę poczuć się jak na baśniowej łące. To doskonały moment, aby wybrać się na spacer i zatopić się w kolorowych barwach wiosny! 📢 Tak mieszka i urzęduje arcybiskup Marek Jędraszewski. Zobacz wnętrza Pałacu Biskupiego w Krakowie Nie ma żadnych wątpliwości, że Franciszkańska 3 to jeden z najbardziej znanych krakowskich adresów. To tutaj, od końca XIV wieku urzędują krakowscy biskupi. Pałac Biskupi jest największym po Wawelu pałacem krakowskim. Przejdź do galerii, by zobaczyć jak wyglądają wnętrza Kurii Metropolitalnej w Krakowie, w której mieszka i urzęduje arcybiskup Marek Jędraszewski i sprawdź, jak od środka wygląda pokój, w którym znajduje się słynne okno papieskie.

📢 Wieża na Mogielicy to jedna z najbardziej popularnych wież widokowych w naszym regionie. Widoki zapierają dech w piersiach Na najwyższym szczycie pasma górskiego Beskidu Wyspowego znajduje się wieża, która bije rekordy popularności wśród turystów. Na Mogielicy znajdującej się 1170 m. n. p. m. pod koniec ubiegłego roku powstała nowa wieża, która przyciąga jak magnes. Stara która kiedyś tam się znajdowała popadła w ruinę, ale postanowiono ją odbudować. Można z niej korzystać od listopada ubiegłego roku. Od tego czasu odwiedziły ją już tłumy turystów.

📢 Dwie nastolatki z Krakowa "na gigancie". Ucieczka pociągiem nad morze skończyła się w... Katowicach Dzięki współpracy krakowskich policjantów z katowickimi funkcjonariuszami dwie 12-latki zostały odnalezione po niespełna dwóch godzinach od momentu przyjęcia zgłoszenia. Dziewczynki bez opieki dorosłych wybrały się pociągiem nad morze…

📢 Przerwy w dostawie energii elektrycznej od 9 do 14 maja [LISTA MIEJSC KRAKÓW I OKOLICE] 09.05.23 Dostawy energii elektrycznej zaplanowali w najbliższych dniach przerwy w dostawie prądu w Krakowie i w okolicznych miejscowościach powiatu krakowskiego, wielickiego, myślenickiego, miechowskiego i proszowickiego. Tutaj znajdziesz informację o przerwach od wtorku 9 maja do niedzieli 14 maja. Do wyłączenia prądu może dojść również z powodu awarii, o czym zakład energetyczny informuje na bieżąco. Sprawdź, czy tam, gdzie mieszkasz również powinieneś przygotować się na przerwę w dostawie prądu, która może potrwać kilka godzin. 📢 Co z terenem po Plazie Kraków? Zapytaliśmy dewelopera: są dwie opcje, z hotelem lub bez Dawna galeria handlowa Plaza Kraków to już sterta gruzu, który aktualnie jest kruszony i wywożony. A deweloper, firma Strabag, właściciel terenu, ciągle nie podał oficjalnie do wiadomości, co zamierza wybudować w tym miejscu. Plan miejscowy zezwala na zabudowę usługową. Firma rozważa opcję z hotelem lub bez. O zabudowie mieszkaniowej nie wspomina, bo też nie pozwala na nią plan. Deweloper podpytywany przez nas nie chce jednak zdradzać szczegółów i taka sytuacja trwa od zakupu przez niego terenu. Zapytaliśmy dewelopera o stan prac nad nowymi budynkami i terminy realizacji.

📢 To jedna z najbardziej ekstrawaganckich budowli Krakowa. Perła dla koneserów architektury. Co skrywa kościelna twierdza obok Zakrzówka? Siedziba Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa przy ulicy ks. Stefana Pawlickiego 1 w Krakowie. Inaczej zwane Centrum Resurrectionis lub Kościołem Emaus. Kompleks budynków kościelnych, uznawany za jeden z najwybitniejszych przykładów architektury postmodernistycznej w Polsce, może budzić ciekawość i zdziwienie. Strzelista wieża z jakby otwartych dachem, która może kojarzyć się z silosem na rakiety. Przytulona do niej budowla w kształcie niedomkniętego trapezu z gęsto posianymi oknami w kształcie łuków, jakby pęknięta przy głównym wejściu do kompleksu. Samo wejście... w kolorze różu. Dookoła niższe budynki z wieżami, przypominające mury, koszary. Trudno tego miejsca nie skojarzyć z twierdzą, czy warownią. A co skrywa w środku?

📢 Kraków. Bezdomni koczujący w Parku Lotników straszą mieszkańców? MOPS i Straż Miejska rozkładają ręce Do naszej redakcji zgłosił się Pan Adam, mieszkaniec bloków przy ul. Lema w Krakowie, który boi się wychodzić nocą po zmroku z domu, bo w okolicy obozowisko rozbili sobie bezdomni. Jak mówi mieszkaniec osoby te są bardzo wulgarne i agresywne. Potwierdza to również krakowski MOPS, który wielokrotnie próbował udzielić pomocy tym osobom, jednak te twierdzą, że działka jest ich własnością i odmawiają jej opuszczenia.

📢 Matura 2023. Teraz egzaminy z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym. Dobre wyniki to przepustka na wymarzone studia Do tego etapu maturzyści solidnie się przygotowują, ponieważ zależy od tego ich przyszłość, a dokładniej - szansa na indeks wymarzonej uczelni. Po obowiązkowych egzaminach pisemnych na poziomie podstawowym przyszedł czas na tzw. rozszerzenia, czyli na egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. We wtorek, 9 maja, zaplanowany jest taki egzamin z angielskiego, zresztą najpopularniejszy wśród tegorocznych maturzystów. Wynik z egzaminu dodatkowego jest tak ważny, ponieważ liczy się w rekrutacji na studia. 📢 Kraków. Miasto nie porozumiało się z operatorami hulajnóg. Zapowiada "radykalne rozwiązanie" problemu porzucanych pojazdów Po Krakowie codziennie porusza się kilka tysięcy hulajnóg. Nie ma dnia, by pojazdy nie zalegały na chodnikach, poza wyznaczonymi miejscami. Tylko w piątek, 5 maja, z terenu miasta uprzątnięto ich 82. Uregulowania tej kwestii chcą władze miasta, które spotkały się w poniedziałek z operatorami urządzeń. - Jeśli operatorzy hulajnóg nie zaczną przestrzegać zasad, to zastosujemy radykalne rozwiązania - zapowiada wiceprezydent Andrzej Kulig.

