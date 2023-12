Przegląd prasy 1.12.2023 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.11, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wielki korek na południu Krakowa. Nie działa sygnalizacja na rondzie Matecznego”?

Prasówka Kraków 1.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wielki korek na południu Krakowa. Nie działa sygnalizacja na rondzie Matecznego Sznur aut ciągnie się prawie od ronda Grunwaldzkiego aż po Kamieńskiego i Wadowicką. Najgorzej jest jednak na rondzie Matecznego gdzie zawiodła sygnalizacja świetlna. Pogoda, śliska nawierzchnia i ostrożność kierowców (słuszna) potęgują korek.

📢 Kolejne różowe skrzyneczki na Politechnice Krakowskiej z darmowymi podpaskami i tamponami Dwie różowe skrzyneczki z darmowymi środkami higienicznymi dla członkiń społeczności Politechniki Krakowskiej - studentek i pracownic - zamontowano na Wydziale Mechanicznym tej uczelni, na kampusie w Czyżynach. Pojawiły się w toaletach w budynku A (parter) i w hallu głównym pomiędzy budynkami B i C (parter). To kolejna odsłona realizacji projektu, który zwyciężył w Budżecie Studenckim na PK i jest finansowany z ze środków Fundacji Politechniki Krakowskiej.

📢 Grali w Cracovii i Ruchu Chorzów. Co teraz robią? W historii było wielu piłkarzy, którzy grali w Cracovii i Ruchu Chorzów. Byli też trenerzy, którzy prowadzili oba kluby. W GALERII prezentujemy ich sylwetki. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Prasówka 1.12 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Jak wygląda praca strażaka? Dzień Otwarty dla Mediów w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej W czwartek, 30 listopada, mieliśmy okazję wziąć udział w Dniu Otwartym dla Mediów w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Krakowie. Podczas wydarzenia dziennikarzom przybliżone zostały kulisy pracy strażaków. Sami przekonaliśmy, jak skomplikowana i odpowiedzialna to praca!

📢 Kandydat na prezydenta Krakowa założył fartuch i pokazał... jak przyrządzić karpia na święta Wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig w fartuchu wystąpił w magistrackiej telewizji, pokazując, jak przyrządzić karpia na święta Bożego Narodzenia. Niektórzy komentujący odebrali to jako element kampanii wyborczej i ocieplanie wizerunku. Andrzej Kulig ogłosił niedawno, że wystartuje w przyszłorocznych wyborach samorządowych. Przyczynkiem do nagrania filmu była akcja "Przedświąteczny karp dla Krakowa", w ramach której przygotowano m.in. 10 tysięcy porcji tej ryby. Zostaną za darmo rozdane mieszkańcom. 📢 KAS zmierzył stężenie dwutlenku azotu w 44 lokalizacjach Krakowa. Normy przekroczone kilkukrotnie. Pomoże SCT? Krakowski Alarm Smogowy zmierzył stężenia dwutlenku azotu w 44 lokalizacjach w Krakowie, w tym m.in. na ulicy Opolskiej czy al. Krasińskiego. We wszystkich punktach pomiaru przekraczały one rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia. - Dalsza poprawa jakości powietrza w Krakowie będzie wymagać utworzenia skutecznej Strefy Czystego Transportu - mówią eksperci z KAS.

📢 Kraków. Po oględzinach: jednak to najprawdopodobniej wandal utrącił róg Smokowi Turyście Figurka Smoka Turysty, co dopiero zamontowana przy wejściu do parku Bednarskiego, straciła róg w efekcie dewastacji czy przez wadę produkcyjną rzeźby? Na to pytanie miały odpowiedzieć oględziny specjalnej komisji, zapowiadane na środę. Jak informuje w czwartek krakowski magistrat - najbardziej prawdopodobna przyczyna "okaleczenia" figurki ze smoczego szlaku to jednak wandalizm. 📢 Marszałek Sejmu w Krakowie. Szymon Hołownia spotkał się z uczniami V Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie 30 listopada w czwartek, Marszałek Sejmu Szymon Hołownia przyjechał do Krakowa, by spotkać się z uczniami V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. Spotkanie krakowskich licealistów z Marszałkiem Sejmu odbyło się w ramach lekcji obywatelskiej. - W dwa tygodnie da się zrobić dużo. Naprawdę na sali sejmowej jesteśmy w stanie zrobić wiele - mówił Szymon Hołownia. W spotkaniu wziął również poseł z Krakowa Rafał Komarewicz.

📢 Gruntowny remont i doposażenie Oddziału Radioterapii Szpitala Rydygiera w Krakowie. Pierwsi pacjenci zostaną tu przyjęciu już 1 grudnia br. Oddział Radioterapii w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie przeszedł gruntowny remont i już w piątek, 1 grudnia, przyjmie pierwszych pacjentów. Oddział został wyposażony w sale wzmożonego nadzoru dla chorych po zabiegach brachyterapii i chorych z ciężkimi powikłaniami. Ponadto "radioterapia" w Szpitalu Rydygiera została również doposażona w niezbędny sprzęt. Wszystkie te inwestycje pochłonęły łącznie ok. 10 mln zł. - Szpital Rydygiera jest liderem w Województwie Małopolskim jeżeli chodzi o onkologię - podkreśla Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka. 📢 Krwawa libacja alkoholowa pod Krakowem. Atak nożem, próba zabójstwa i aresztowanie Gruzina. Dwie osoby ciężko ranne trafiły do szpitala Drastycznie zakończyła się impreza alkoholowa w gminie Skała. Podczas raczenia się alkoholem doszło do awantury, kłótni i zaatakowania nożem dwóch osób. Z poważnymi ranami klatki piersiowej i brzucha trafili do szpitala. Sprawca ataku, 39-letni obywatel Gruzji, trafił do aresztu. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu nawet dożywocie.

📢 Nowy przetarg Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie. Czego tym razem pozbywa się wojsko? Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie ogłosił przetarg pisemny publiczny na sprzedaż samochodu, który już nie jest potrzebny armii. To dwunastoletnia skoda kombi. Przetarg odbędzie się w grudniu. Warto przypomnieć, że krakowski oddział AMW prowadzi także sprzedaż bezprzetargową przedmiotów z demobilu - w swoim sklepie przy ul. Księży Pijarów 3. Od wojska można też kupować przez Internet. Sprawdziliśmy, jakie nowości oferuje tu AMW. 📢 Kraków. Lekcje z widokiem na... dziki. Zwierzęta coraz częściej pojawiają się w centrum Nowej Huty W ciągu ostatnich dni dziki upatrzyły sobie teren Nowej Huty. W środę wieczorem widziane były pod blokiem na Centrum D, a wcześniej dzikie zwierzęta urzędowały pod oknami Szkoły Podstawowej nr 91 na osiedlu Handlowym w Nowej Hucie. Były tak blisko placówki, że dzieci robiły im zdjęcia z sal lekcyjnych.

📢 Wiceprezydent Krakowa: Koniec epoki sylwestrów na Rynku Głównym Czas dużych imprez sylwestrowych na Rynku Głównym się skończył, skończyła się pewna epoka – nie tylko ze względów finansowych, ale i dlatego, że to przedsięwzięcie pokazywało gorszą stronę naszej natury – powiedział PAP wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig. 📢 Kraków. Pożar mieszkania przy ul. Krowoderskiej. Ewakuowano 60-letniego mężczyznę W czwartek 30 listopada o. godz. 10.52 krakowscy strażacy dostali powiadomieni o pożarze na parterze jednego z bloków przy ul. Krowoderskiej w Krakowie. Na miejscu pojawiło się pięć wozów strażackich i 20 strażaków. Ewakuowano 60-letniego mężczyznę i przekazano go ratownikom medycznym - mówi Hubert Ciepły rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Trwa dogaszenie pożaru. 📢 Jakich piosenek i artystów słuchaliśmy najchętniej w 2023 roku w Krakowie? Spotify publikuje wyniki! Spotify, najpopularniejszy na świecie serwis streamingu audio opublikował zestawienie najczęściej odtwarzanych piosenek i artystów w największych polskich miastach. Kogo słuchaliśmy najczęściej w Krakowie? Którzy twórcy i które utwory zapadły nam w pamięć? Prezentujemy wyniki. Zaskoczenie?

📢 Tragedia w Andrychowie. Wyziębiona 14-latka zmarła w szpitalu. Nastolatka przez kilka godzin czekała na pomoc. Sprawa w prokuraturze W Andrychowie doszło do wielkiej tragedii. Nastolatka, która przez kilka godzin na mrozie czekała na pomoc zmarła w szpitalu w Krakowie. Informacje o zgonie dziewczyny potwierdziła policjantka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Wadowicach. W parku handlowym, blisko sklepu Aldi, gdzie doszło do nieszczęścia płoną znicze. Przynoszą je mieszkańcy miasta. - Natalka mogła żyć. Co z nami, ludźmi się dzieje, że nie zauważyliśmy umierającego dziecka - pyta jedna z kobiet, która świeci światełko.

📢 Rozbój na Dworcu Głównym w Krakowie. Zaatakowana pracownica ochrony Zatrzymano 33-latka, który ukradł w drogerii kosmetyki i zaatakował pracownicę ochrony. Zdarzenie miało miejsce w rejonie Dworca Głównego. Mężczyzna został zatrzymany i odpowie za kradzież rozbójniczą, oraz kradzieże, których od końca października br. dokonał w innych sklepach na terenie Krakowa. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

📢 W grudniu pojawi się nowa szczepionka przeciw COVID-19. Broń na Krakena. Czy będzie bezpłatna? Z każdym tygodniem wzrasta liczba pacjentów zgłaszających się do placówek medycznych, u których stwierdza się zakażenie wirusem grypy, albo COVID-19. Należy po raz kolejny przypomnieć, że w obu przypadkach najskuteczniejszą metodą walki z zachorowaniami są profilaktyczne szczepienia. Co ważne, w grudniu w Polsce pojawi się nowa szczepionka przeciwko COVID-19 dająca najlepszą ochronę nie tyle przed samo infekcją, co przed ciężkim przebiegiem choroby oraz przed groźnymi powikłaniami. Mówi o tym dr Jerzy Toczek, kierownik Poradni Specjalistycznych przy Szpitalu Powiatowym im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. 📢 Złota Setka - ranking największych firm Małopolski 2023. Specjalny raport „Dziennika Polskiego” i „Gazety Krakowskiej” TAURON Sprzedaż, Philip Morris Polska Distribution, MAN Trucks, PGE Paliwa oraz Canpack – oto liderzy listy stu najpotężniejszych przedsiębiorstw Małopolski. Które firmy znalazły się na kolejnych miejscach? Jakie miały przychody, ile osób zatrudniały? O tym w raporcie „Złota Setka Małopolskiego”, pierwszym takim w historii regionu, przygotowanym specjalnie dla „Dziennika Polskiego” i „Gazety Krakowskiej”. Po raz pierwszy został zaprezentowany podczas 20. Forum Przedsiębiorców Małopolski.

📢 Kraków. Most Dębnicki otwarty! Ale okolica to ciągle plac budowy - trwa remont Zwierzynieckiej i Kościuszki Stało się, miał zostać otwarty w pełni w nocy z 22 na 23 Listopada..., ale nie został. Udało się tydzień później. Most Dębnicki o godz. 6 rano, w czwartek, 30 listopada br. został po remoncie w pełni otwarty dla ruchu. Przejazd jest możliwy wszystkimi pasami w obu kierunkach. Teraz... zapewne zacznie się remont mostu Zwierzynieckiego, który zaliczył falstart. Prace rozpoczęły się, gdy Dębnicki nie był jeszcze skończony, co tak rozsierdziło mieszkańców, że władze Krakowa nakazały wstrzymanie prac. Otwarcie Dębnickiego to jednak nie koniec utrudnień w tym rejonie Krakowa. Trwają przecież prace na ulicach Zwierzynieckiej i Kościuszki. Remont mostu Dębnickiego przejdzie też do historii miasta z innego, tragicznego, powodu...

