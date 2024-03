Przegląd prasy 1.03.2024 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.02, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kraków. Wcisną wielkie osiedle i biurowce w sercu miasta. Między cmentarzem, Muzeum AK i Uniwersytetem Ekonomicznym”?

Prasówka Kraków 1.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kraków. Wcisną wielkie osiedle i biurowce w sercu miasta. Między cmentarzem, Muzeum AK i Uniwersytetem Ekonomicznym "Echo Investment i Archicom zrealizują wielofunkcyjny projekt przy ulicy Wita Stwosza w krakowskiej dzielnicy Stare Miasto. W miejscu dawnych magazynów zaopatrzenia Twierdzy Kraków powstanie pięć czteropiętrowych budynków" - czytamy w komunikacie dewloperów. To teren tuż obok Muzeum Armii Krajowej, przy ruchliwej ulicy Wita Stwosza i na razie spokojniejszej Rakowickiej. Ten teren w ostatnich latach zabudowuje się na potęgę, a symbolem tego jest wielki kaskadowy apartamentowiec naprzeciw Dworca Głównego, który jest już na ukończeniu. Czy centrum Krakowa to wytrzyma i okoliczne ulice? Jak zwykle... "się zobaczy".

📢 Mobilizacja rodziców: w piątek, 1 marca, rusza rekrutacja do przedszkoli i nabór do podstawówek w Krakowie 1 marca rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, a także osobny nabór - do szkół podstawowych w Krakowie. Tak jak w poprzednich latach, nabór wniosków będzie trwał za pośrednictwem elektronicznych systemów rekrutacji: serwisu Formico w przypadku kandydatów na przedszkolaków, a Elemento - w przypadku przyszłych pierwszaków. Rodzice mogą składać wnioski do 29 marca. Wyniki obu rekrutacji zostaną ogłoszone 19 kwietnia.

📢 Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski z prokuratorskimi zarzutami. Sprawa dotyczy preferencyjnego traktowania jednej ze spółek Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski usłyszał zarzuty niedopełnienia obowiązków. Informację o tym jako pierwszy podał portal Wirtualna Polska. Sprawa ma dotyczyć m.in. preferencyjnego traktowania jednej ze spółek w Krakowie. Wcześniej zarzuty w tej sprawie usłyszała była wiceprezydent Krakowa Elżbieta K.

Prasówka 1.03 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kultowe miejsce Krakowa znowu otwarte. Bunkier Sztuki zaprosił na pierwszą wystawę Prezentowym pakietem nazywa Maria Anna Potocka otwarcie Bunkra Sztuki. - Wyremontowany budynek to prezent dla turystów i mieszkańców: mamy galerię, a wystawa to prezent dla krakowskich muzeów – mówi. 29 lutego Bunkier Sztuki zaprosił na pierwszą wystawę po remoncie. To dar Teresy i Andrzeja Starmachów dla Muzeum Fotografii i MOCAK-u. Ekspozycja „Daj mi wszystko” potrwa 1 września.

📢 Oto uczestniczy 6 sezonu "Sanatorium Miłości". W nowej edycji kultowego programu wystąpią mieszkańcy Krakowa Końcem ubiegłego roku, w Krynicy-Zdroju, zakończyły się zdjęcia do najnowszej - już szóstej - edycji „Sanatorium miłości”. Bijący rekordy popularności program, za każdym razem przyciąga tłumy miłośników. Tym razem na ekranach będziemy mieli okazję oglądać między innymi miłosne zmagania mieszkańców Krakowa. Kto wystąpi w nowym sezonie "Sanatorium miłości"? Oto uczestnicy! Poznajcie ich! 📢 Kandydat na prezydenta Krakowa, Łukasz Gibała, wspólnie z ekspertami zaprezentował program wyborczy: "Naszym celem jest miasto otwarte" "Kraków stoi u progu olbrzymiej zmiany. Musimy zrobić wszystko, aby została ona zrealizowana na podstawie ambitnej wizji bardziej odważnego, sprawiedliwego i zorientowanego na potrzeby mieszkańców Krakowa" – to przesłanie konferencji programowej Łukasza Gibały, którą ogłosił w czwartek, 29 lutego. Kandydat na prezydenta wspólnie ze swoimi ekspertkami i ekspertami przedstawił efekty wielomiesięcznej pracy.

📢 Komu kibicują kandydaci na prezydenta Krakowa? Reprezentanci PO i PiS na jednym meczu Trwa rywalizacja o prezydenturę w Krakowie. Kandydaci prześcigają się w pomysłach na zdobycie głosów wyborców. Niektórzy postanowili odnieść się też do istotnego tematu pod Wawelem, któremu towarzyszy pytanie: "Za kim jesteś?". Trzech kandydatów pojawiło się wśród prawie 27 tys. widzów obserwujących ważny mecz Pucharu Polski Wisły Kraków z Widzewem Łódź - o czym poinformowali w mediach społecznościowych. 📢 Kraków. Handlarz nielegalnych eksponatów zwierząt egzotycznych w rękach policji Trofea zwierząt i podrobioną dokumentację zabezpieczyli policjanci z krakowskiej komendy miejskiej zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej. Funkcjonariusze na targach zwierząt egzotycznych ujawnili proceder handlu okazami objętymi ochroną gatunków chronionych. Jeden z wystawców został zatrzymany. Teraz policjanci sprawdzają, czy okazy objęte są Konwencją Waszyngtońską CITES.

📢 Youtuber Budda z kolejną akcją. Do wygrania aż dwa miliony złotych! Krakowski youtuber po raz kolejny zaskakuje swoich fanów. Budda, znany ze swojej szczodrości i kreatywnych pomysłów, nie osiada na laurach, ponownie angażując się w ciekawe akcje skierowane do swoich widzów. Zaledwie kilka dni temu zorganizował dla nich przedpremierowy pokaz filmu, a teraz - ogłasza kolejną akcję. Nagroda szokuje - fani influencera mogą bowiem wygrać aż 2 miliony złotych! 📢 Kraków. Tajemnicze zaginięcie i śmierć 60-letniej kobiety. Syn zmarłej zaskoczony działaniami prokuratury Mimo, że od tragicznej śmierci 60-latki minęło już niemal 1,5 miesiąca prokuratura wciąż czeka na wyniki sekcji zwłok. Syn nieżyjącej kobiety nie kryje zaskoczenia tak długim oczekiwaniem na wyniki. - Podejrzewam, że śledztwo nie jest rzetelnie prowadzone - mówi Radosław Potok. 60-latka zaginęła 12 stycznia. Wieczorem rozpoczęto poszukiwania, w których brało udział 400 osób (w tym 360 policjantów), drony, psy tropiące, a mimo to kobietę znaleziono dopiero następnego dnia martwą na granicy miejscowości Kocmyrzów i Luborzyca.

📢 Kiedyś nadawano tu listy, dziś Pocztę Główną przejęła kultura Gmach Poczty Głównej w Krakowie, w oczekiwaniu na remont, po raz kolejny otwiera swoje podwoje dla kultury. W najbliższych tygodniach gościć będzie tu audiowizualna wystawa Alka Janickiego i przyjaciół. „POSTMAN” to artystyczne podsumowanie dwóch lat wspierania Ukrainy przez artystę. 📢 Parki w Krakowie. TOP 10 najlepszych krakowskich parków zdaniem mieszkańców Krakowa! LISTA Kalendarzowa wiosna zbliża się wielkimi krokami, chociaż pogoda już chyba myślami w lecie - słońce i temperatury dopisują, co oznacza, że pora nareszcie wybrać się na pierwszy wiosenny spacer. W Krakowie aż roi się od parków, w których można spokojnie pospacerować, pojeździć na rolkach czy zwyczajnie posiedzieć i łapać pierwsze promienie słońca. Ale jakie miejscówki są tymi najlepszymi i najciekawszymi? Zrobiliśmy małe rozpoznanie wśród krakowian i wiemy już, które parki są ich ulubionymi! Zobaczcie sami.

📢 Koalicja Obywatelska idzie do wyborów wspólnie z Nową Lewicą. Oto kandydaci do Rady Miasta. Na listach wiele znanych nazwisk Podczas spotkania prasowego, które zostało zorganizowane 29 lutego, w czwartek na Alei Róż w Nowej Hucie, Koalicja Obywatelska przedstawiła swoich kandydatów do Rady Miasta Krakowa. - Lista, którą przedstawiamy jest to lista zwycięska. Jesteśmy przekonani o tym, że będziemy w każdym okręgu walczyć o trzy mandaty i że te wybory do rady miasta wygramy - podkreślał Aleksander Miszalski, kandydat na prezydenta Krakowa. W KO znalazło się miejsce dla Nowej Lewicy, choć na poziomie centralnym nie było porozumienia ws. utworzenia wspólnego komitetu wyborczego. 📢 Najlepsze studia MBA w Polsce. Kraków w pierwszej piętnastce w nowym rankingu Perspektyw Tuż po północy 29 lutego opublikowany został Ranking MBA Perspektywy 2024. MBA to najbardziej zaawansowane programy edukacji menedżerskiej. Canadian Executive MBA (CEMBA) prowadzony przez Szkołę Główną Handlową oraz Executive MBA z Akademii Leona Koźmińskiego to najlepsze (ex aequo) polskie programy w tym najnowszym rankingu. Nie zabrakło w nim - w pierwszej, Złotej Piętnastce - studiów, które można podjąć w Krakowie, a dokładniej - w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego.

📢 Kraków w zagranicznych filmach. Te filmy z Krakowem w tle zdobyły popularność na całym świecie Krakowskie akcenty niejednokrotnie pojawiały i pojawiają się w filmach i to nie tylko tych polskich, ale też tych zagranicznych, które popularność zdobyły na całym świecie. Nic dziwnego, Kraków jest jednym z miast, które dla mieszkańców innych krajów Europy i świata jest właśnie tym miastem, które kojarzy się z Polską. Oto lista filmów, w których przewinęły się krakowskie wątki. Sprawdźcie! Oglądaliście?

📢 Przypuszczalny skład Cracovii na mecz z Wartą Poznań W ramach 23.kolejki piłkarskiej ekstraklasy Cracovia w piątek o godz. 18 zagra z Wartą Poznań. Trener Jacek Zieliński nie ma kłopotów kadrowych. Na jaki skład się zdecyduje? 📢 Tych lekarzy najbardziej brakuje w szpitalach w Krakowie. Trend widać już na studiach Medycyna ratunkowa, psychiatria dziecięca, radiologia, anestezjologia, kardiologia i specjalizacje zabiegowe - tych specjalizacji najbardziej brakuje w krakowskich szpitalach. Brakuje również onkologów. Za to przyszli studenci Wydziału Lekarskiego coraz bardziej zabiegają o możliwość studiowania na kierunku lekarsko-dentystycznym. Według danych Uniwersytetu Jagiellońskiego w ubiegłym roku na 60 dostępnych miejsc na tym kierunku wpłynęło 851 zgłoszeń, czyli o jedno miejsce ubiegało się ponad 14 osób. Z kolei bardzo mało chętnych było na studiowanie kierunku lekarskiego w trybie niestacjonarnym, dlatego w rekrutacji na rok 2024/2025 nie będzie prowadzony nabór na ten kierunek. Według danych Centralnego Rejestru Lekarzy RP należącego do Naczelnej Rady Lekarskiej, na dzień 31.12.2023 r. w Małopolsce było ok 14,6 tys. lekarzy i ok. 3,9 tys. lek. dentystów wykonujących zawód.

📢 Remonty i korki w Krakowie. Salwator otwarty, Żmujdzka prawie gotowa, ale mamy wysyp zmian i utrudnień Zakończono prace na tarczy skrzyżowania ulic Tadeusza Kościuszki, Królowej Jadwigi i Księcia Józefa. W związku z tym od 29 lutego, wprowadzone zostaną zmiany w komunikacji autobusowej – będą one dotyczyć linii nr 100, 101 i 192. W piątek z kolei otwarta zostanie ulica Żmujdzka, na której budowany był skręt w al. 29 Listopada. Równocześnie wyłączony zostanie ruch tramwajowy na al. Pokoju z powodu remontu pętli Dąbie. Do tego dochodzi duża liczba rozkręcających się wiosennych remontów. Zmiany dotkną m.in. Bieżanowską, Nowohucką, utrudnienia spowoduje też weekendowy bieg.

📢 Prezes Wisły Kraków Jarosław Królewski: Mamy zespół na ekstraklasę. Są problemy z płynnością wypłat, ale staramy się je rozwiązać Zagraliśmy świetny mecz i wygraliśmy zasłużenie - powiedział prezes Wisły Kraków Jarosław Królewski po wygranym 2:1 ćwierćfinałowym spotkaniu Pucharu Polski z Widzewem Łódź.

📢 Kraków. Rozpoczęła się przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 54 przy ulicy Tynieckiej Ruszyły prace przy rozbudowie Szkoły Podstawowej nr 54 przy ulicy Tynieckiej. W ramach inwestycji powstaną nowe sale lekcyjne, nowe pomieszczenia dla biblioteki, świetlicy i jadalni, a także przedszkole. Inwestycja miałaby zostać zrealizowana do końca III kwartału 2027 roku. Całkowity koszt budowy - bez zakupu wyposażenia - wyniesie ok. 65,4 mln złotych.

