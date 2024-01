Przegląd prasy 1.01.2024 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Kolędnicy z królem Herodem, zespoły ludowe oraz nieformalna strażacka grupa muzyczna zaprezentowały się podczas kolędowanie przy remizie OSP Wielka Wieś w sobotę, 30 grudnia 2023 r. To było spotkanie z mieszkańcami organizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Wielkiej Wsi pod hasłem: "Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi". Przyszły tłumy mieszkańców, dzieci najbardziej interesowały się żywymi zwierzętami, a udało się przywieźć woła, konia kucyka, owce oraz króliki i kury.

Nie było tym razem wielkiej sylwestrowej zabawy z koncertem na krakowskim Rynku Głównym - kolejny rok z rzędu. Mimo to Rynek wypełnił się krakowianami i gośćmi sylwestrowymi, którzy to właśnie w tym szczególnym miejscu chcieli wejść w nowy, 2024 rok i złożyć sobie życzenia w samym sercu Starego Miasta. W ścisłym centrum zjawiły się tłumy. Nastrój był szampański, a o północy wstrzeliły petardy. Na Rynku nawet się zaręczono!

Tłumy na Sylwestrze w Zakopanem powitały nowy rok, a to wszystko przy dźwiękach najpopularniejszych muzycznych hitów. To już kolejny rok z rzędu, kiedy pod Giewontem odbył się koncert plenerowy organizowany przez Telewizję Polską. Wystąpili m.in. Maryla Rodowicz, Justyna Steczkowska, zespół Pectus i inni. O północy niebo rozświetlił niesamowity pokaz sztucznych ogni.

Dziś (31 grudnia) o północy w całym Krakowie podczas sylwestrowych zabaw będą strzelały korki szampanów (a na pewno też petardy, choć mają wielu przeciwników) i będziemy sobie składać życzenia. Ale można Nowy Rok 2024 rozpocząć również zupełnie inaczej - mszą świętą w bazylice ojców franciszkanów. Eucharystii będzie przewodniczyć abp Marek Jędraszewski. "Zapraszamy do wspólnej modlitwy na rozpoczęcie Nowego Roku" - zachęcają krakowscy franciszkanie. Z kolei u benedyktynów w Tyńcu organizowany jest "antysylwester", będący formą rekolekcji.

Plac targowy, giełda staroci, giełda samochodowa - wszystko to w jednym miejscu można znaleźć przy ul. Christo Botewa. Tutejsza Giełda Samochodowo-Handlowa w Krakowie była czynna nawet w wigilię, zaprasza również w ostatnią niedzielę 2023 roku - w sylwestra. Co tym razem można było na niej "złowić"? Sprawdził to nasz fotoreporter.