Przedszkole "Pod Magnolią". Fikcyjne dzieci, brak prądu, opiekunki odchodzą z pracy, a w tle sprawa o wyłudzenie 5 mln zł Marcin Banasik Klaudia Warzecha

Rodzice dzieci z przedszkola przy ul. Czyżyńskiej są przerażeni tym, co się dzieje w placówce. Trzy osoby, które prowadziły przedszkole "Pod Magnolią" przyznało się do wyłudzenia 5 mln zł z budżetu miasta na fikcyjne dzieci. Prowadzone jest śledztwo, tymczasem w przedszkolu przez niemal trzy dni nie było prądu i ciepłej wody, a kolejni pracownicy składają wypowiedzenia. Rodzice dzieci mają ogromy żal do krakowskich urzędników, za to, że nie informowali ich o problemach "Magnolii". Dariusz Nowak, rzecznik magistratu przyznaje, że choć miasto dotuje przedszkola milionami złotych rocznie, to nie kontroluje finansów placówek niepublicznych.