Przedszkola w Krakowie w roku szkolnym 2023/2024. Adresy i kontakt do placówek

Niepubliczne przedszkola w Krakowie działają według przepisów, które określone są w statucie i na ich bazie przeprowadzają rekrutację. W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz Najczęściej o tym, czy dziecko zostało przyjęte decyduje kolejność zgłoszeń. Do tego pierwszeństwo mają zazwyczaj dzieci, które uczęszczały do konkretnej placówki już wcześniej. Pod uwagę bierze się także takie okoliczności, jak rodzeństwo uczące się w tym przedszkolu. Więcej informacji w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2023/2024__ możesz znaleźć na stronie internetowej albo w samej placówce.

Rekrutacje do przedszkoli trwają zazwyczaj w początkowych miesiącach roku, w lutym i marcu. Jest to uzależnione od danej placówki. Publiczne oraz niepubliczne przedszkola posiadają różne zasady w procesie rekrutacyjnym. W pierwszym wariancie są ustalane odgórnie i zapisane w ustawie, natomiast te drugie ustalają zasady indywidualnie i w każdej placówce mogą być inne.

Czy zapisanie dziecka do przedszkola w Krakowie to dobry pomysł?

Nauka w przedszkolu pozostaje niezwykle ważna dla rozwoju dziecka. Jej głównym celem jest przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole. Poza tym, maluch uczęszczając do przedszkola nabiera umiejętności funkcjonowania w grupie. Dochodzi u niego do rozwoju w zakresie społecznym i emocjonalnym. Zdobywa tam wiedzę, jak rozmawiać z rówieśnikami, wyrażać swoje emocje i potrzeby.