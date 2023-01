Przedpremierowy pokaz filmu "TÁR" z popisową rolą Cate Blanchett w krakowskim Kinie Pod Baranami

Główna bohaterka "TÁR", w którą wciela się nagrodzona na festiwalu w Wenecji Cate Blanchett, to kobieta o wielu twarzach. Światowej klasy kompozytorka i dyrygentka. Przedstawicielka queerowej społeczności. Ciepła i wyrozumiała żona. Wytrwale walcząca o swoje perfekcjonistka. W pewnym momencie rzeczywistość wydostaje się spod jej kontroli, a przeszłość coraz mocniej zaczyna dawać o sobie znać.

Scenarzystą, reżyserem i producentem "TÁR" jest Todd Field, który wrócił za kamerę po kilku latach przerwy. Za muzykę, która odgrywa szczególną rolę w filmie, odpowiada islandzka kompozytorka Hildur Guðnadóttir, zdobywczyni Oscara za "Jokera", znana również z soundtracku do serialu "Czarnobyl". Autorem zdjęć, nagrodzonych na tegorocznym festiwalu Camerimage, jest Florian Hoffmeister.

Jak podkreśla reżyser, "TÁR" to w każdym calu film odtwórczyni głównej roli: "Nie napisałem scenariusza z myślą o Cate Blanchett. Stworzyłem go dla Cate Blanchett. Zanim powiedziałem Cate o tym tekście, spędziłem z nią kilka miesięcy. Gdyby odmówiła, film nigdy nie ujrzałby światła dziennego".

- To medytacja nad władzą, a władza nie ma płci. Sądzę, że władza jest niszczycielską siłą, która działa bez względu na płeć. To wpływa na każdego z nas. [...] Obserwowałam wielu różnych dyrygentów, ale także powieściopisarzy, artystów wizualnych i muzyków wszelkiego rodzaju. To bardzo niedosłowny film - tłumaczy Cate Blanchett.