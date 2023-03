Przedpremierowy pokaz filmu "Sundown" i dyskusja po projekcji w ramach Spotkań Filozoficznych 23 marca w Kinie Pod Baranami

Najnowszy film Michela Franco był objawieniem festiwalu w Wenecji. "Sundown" w zaskakujący sposób łączy thriller z love story, gwałtowne zwroty akcji łagodząc czułą melancholią. Opowieść o wakacjach w Acapulco pełna jest narracyjnych zakrętów, za którymi czekają nagłe objawienia, chwile grozy, oszałamiające zachody słońca i radykalne decyzje.

"Sundown" to kolejne ekranowe spotkanie Michela Franco z Timem Rothem, dla którego to bez wątpienia jedna z najwybitniejszych ról w dorobku. Jego Neil do końca nie zdradza swoich tajemnic, w czym wspiera go reżyser, zwodząc widza i myląc tropy. W roli siostry głównego bohatera wystąpiła Charlotte Gainsbourg.