Przedpremierowy pokaz filmu "Prawdziwe życie aniołów" i spotkanie z reżyserem w poniedziałek 3 kwietnia w Kinie Pod Baranami

"Prawdziwe życie aniołów" to film fabularny inspirowany życiem Krzysztofa Globisza, jednego z najwybitniejszych polskich aktorów, który w 2014 roku przeszedł rozległy udar. Mimo to powoli wraca do zdrowia, przed kamerę i do teatru. Jego osobisty udział w filmie jest wydarzeniem niezwykłym i wyjątkowym - prawdopodobnie po raz pierwszy w historii kina aktor po udarze, cierpiący na afazję i paraliż, wciela się w główną rolę.

- Myśmy zrobili wcześniej kilka filmów z Krzysztofem – „Anioła w Krakowie”, „Zakochanego anioła” czy „Wszystkie kobiety Mateusza”. W tych produkcjach zawsze kręciliśmy się wokół pytań o sens życia. Było to jednak robione z przymrużeniem oka, w komediowym stylu. I kiedy stało się to, co się stało z Krzysztofem, pomyśleliśmy że trzeba odpowiedzieć na to pytanie bardziej na serio. Bo łatwo jest być zadowolonym z życia, kiedy jest się zdrowym i wszystko się układa. Ale jak mieć poczucie sensu, kiedy jest się poważnie chorym i pojawia się nieszczęście? - mówi nam reżyser Artur "Baron" Więcek.