Przedpremierowy pokaz filmu "Pianoforte" i spotkanie z reżyserem Jakubem Piątkiem 7 lutego w Kinie Pod Baranami

Ogromne emocje i szansa, która zdarza się raz w życiu. W trakcie eliminacji jest ich 160, do finału trafia zaledwie 12 osób. Konkurs Chopinowski jest najbardziej prestiżowym wydarzeniem tego typu na świecie. Odbywa się co pięć lat w Warszawie i biorą w nim udział największej sławy pianiści i pianistki. To właśnie ci młodzi muzycy z różnych stron świata są bohaterami przebojowego dokumentu "Pianoforte" w reżyserii Jakuba Piątka.