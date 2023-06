Przedpremierowy pokaz filmu "Indiana Jones i artefakt przeznaczenia" z prelekcją 29 czerwca w krakowskim Kinie Pod Baranami

Akcja filmu Indiana Jones i artefakt przeznaczenia obejmuje dwie epoki: drugą wojnę światową oraz koniec lat 60., kiedy to Indy jest już zgorzkniałym akademikiem u progu emerytury. Przygoda nie zna jednak wieku i wkrótce puka do jego drzwi pod postacią Heleny (Phoebe Waller-Bridge), która pragnie odnaleźć starożytny artefakt zwany Antykithirą.

"Indiana Jones i artefakt przeznaczenia" to piąta część kultowej serii opowiadającej o perypetiach tytułowego archeologa i poszukiwacza przygód. Główny bohater, wyposażony w bicz, skórzaną kurtkę i rewolwer, stał się na przestrzeni lat ikoną popkultury, uwielbianą przez fanów na całym świecie.

Rok 1969. Apogeum wyścigu kosmicznego między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim. Zbliżający się do emerytury archeolog i profesor, Indiana Jones, zmaga się z rzeczywistością, która zdaje się go przerastać. Jednak kiedy światu ponownie zagrozi dawne zło, bohater znów założy kapelusz i chwyci za bicz, by mieć pewność, że starożytny, potężny artefakt nie wpadnie w niepowołane ręce.