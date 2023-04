Przedpremierowy pokaz filmu "Braty" w ramach Spotkań Młodych Amatorów Kina 22 kwietnia w Kinie Pod Baranami

Filip (Hubert Miłkowski) ma siedemnaście lat. Nade wszystko kocha jeździć na desce. Od zawsze żyje w cieniu starszego o dwa lata brata Bartka (Sebastian Dela). Chłopaki muszą poradzić sobie z niedawną stratą matki i z ojcem (Cezary Łukaszewicz), który pogrążony w żałobie i depresji izoluje się od świata, uciekając w narkotyki.

Przedwcześnie zmuszeni do odpowiedzialności za samych siebie, „braty” łapią ostatnie momenty beztroski. W towarzystwie dziewczyny Bartka - Klaudii (Marta Stalmierska) - włóczą się po przedmieściach, jeżdżą na deskorolce, kręcą blanty i imprezują, uprawiając seks w pierwszych samochodach, paląc ich gumy. Nie zdają sobie sprawy, że niebawem czeka ich trudny egzamin z braterstwa.

- Nie chciałem wdawać się w dyskusję na temat tego, co znaczy być młodym człowiekiem w XXI w. To nie jest film o ich roli w społeczeństwie, ich statusie. Tylko o nich. O tym, co się dzieje między nimi. Niezależnie, jakie mamy czasy, przeżycia w danym wieku są podobne - mówi reżyser Marcin Filipowicz.