Przedpremierowe pokazy filmu "Strefa interesów" od 2 do 8 lutego w krakowskich kinach Agrafka, Pod Baranami i Mikro Paweł Gzyl

"Strefa interesów" Materiały prasowe

5 nominacji do Oscarów, 9 nominacji do nagród BAFTA, Grand Prix festiwalu w Cannes - to wszystko wyróżnienia, jakie zdobył film "Strefa interesów". Ta angielsko-polska produkcja w reżyserii Jonathana Glazera została w całości zrealizowana w Oświęcimiu. Od 2 do 8 lutego można będzie film oglądać przedpremierowo w krakowskich kinach Agrafka, Pod Baranami Mikro.