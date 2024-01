Przedpremierowe pokazy filmu "Dobrzy nieznajomi" 3 i 4 lutego w Kinie Pod Baranami

Reżyser o filmie: - Opowiadając o zmaganiach z przeszłością mojego bohatera, nagle zmuszony byłem do zmierzenia się z własną przeszłością. Nie wiem, czy to było naiwne, zarówno od strony emocjonalnej, jak i filozoficznej; dość powiedzieć, że to był dziwny katartyczny eksperyment.