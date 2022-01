Przed laty próbował zabić narzeczoną, a teraz dusił i dźgał nożem swoją żonę. Michał K. skazany za próbę zabójstwa

Średniego wzrostu, ostrzyżony na jeża, pod wojskową bluzą muskuły. Ponadprzeciętna inteligencja i psychika z zaburzeniami osobowości. To opis 36-letniego Michała K. Gdy wyjdzie z więzienia będzie miał 50 lat, jeszcze wiele będzie mógł osiągnąć, ale póki co jest więźniem swojej przeszłości, mrocznej, skrywanej przed żoną, wstydliwej.

Atak na narzeczoną

Cofnijmy się w czasie. Jest Rok 2006. Michał ma 20 lat i narzeczoną Gośkę.

- Jesteśmy dla siebie stworzeni - zgodnie uznali i zamieszkali razem. Pewnego dnia Michał nagle zażądał, by Gośka zdjęła czarną bluzkę, która bardzo mu się nie podobała.

- Coś ty, to naprawdę fajny zakup, a kolor pasuje do torebki i bucików - przekonywała dziewczyna. Ku jej zaskoczeniu chłopak wziął do ręki nóż i zaczął jej grozić.

- Zabiję cię, jeśli nie ściągniesz tej bluzki - mówił z wściekłością. Widać było, że nie żartuje. Przerażona spełniła rozkaz. Wtedy zaczął ją przepraszać za swoje zachowanie.