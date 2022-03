Przed krakowskimi teatrami pojawił się ukraiński napis. To gest solidarności w Dniu Teatru Anna Piątkowska

W niedzielę krakowskie teatry Słowackiego, Variete i Łaźnia Nowa zostały oznakowane napisem "Dzieci" w języku ukraińskim. To gest solidarności z artystami z Ukrainy z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. Taki sam napis "ДЕТИ" znajdował się na placu przed zbombardowanym Donieckim Regionalnym Teatrem Dramatycznym w Mariupolu. "Umieśćmy przed każdym teatrem w Polsce i na świecie napis ДЕТИ. Niech ten napis-okrzyk niesie się przez świat: ДЕТИ ДЕТИ ДЕТИ… Niech usłyszy go zbrodniarz i zrozumie, że uderza w nas wszystkich. Niech usłyszy go Ukraina i wie, że wszyscy jesteśmy z nią. Niech usłyszy go świat i zacznie pracę nad nową przyszłością." - zaapelowały autorki tegorocznego orędzia na Dzień Teatru