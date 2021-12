Przećwiczony polonez i reżim sanitarny. Wracają studniówki, z wytycznymi ministerialnymi

- Uczniom nieprawdopodobnie zależy na studniówce - mówi nam Lidia Kapała, dyrektor krakowskiego XVII Liceum Ogólnokształcącego im. Młodej Polski. - Przychodzą po zajęciach i ćwiczą poloneza. Mieliśmy nauczycieli wychowania fizycznego chorych na covid i nie mogli pomóc, więc uczniowie sami sobie próbowali radzić, występowali do mnie o zgodę na wykorzystanie sali gimnastycznej w godzinach popołudniowych. To jest rocznik bardzo pokrzywdzony, dla niego właściwie niewiele uroczystości czy imprez się odbyło, przez pandemię, a wcześniej trudne sytuacje związane z protestem nauczycieli - dodaje.

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne w sprawie organizacji uroczystości studniówkowych, których sezon lada dzień się rozpocznie. "Uwzględniając pozytywny wpływ uroczystości szkolnych na jakość relacji rówieśniczych oraz wartość wynikającą z kontynuowania zwyczajów szkolnych, potrzeba jej organizacji jest w pełni uzasadniona. Warto jednak pamiętać, aby organizować studniówki w sposób bezpieczny i z zachowaniem reguł sanitarno-higienicznych dostosowanych do aktualnej sytuacji epidemicznej" - zaznaczyło ministerstwo we wstępie do tych wytycznych.