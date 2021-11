Przebudowa torowiska w Nowej Hucie. Będą kolejne zmiany

Obecnie w związku z modernizacją torowiska – poza wyłączeniem ruchu tramwajowego obowiązują również zmiany dla kierowców. Wewnętrzne pasy na fragmencie al. Jana Pawła II i ul. Ptaszyckiego są wyłączone z ruchu. Od najbliższego poniedziałku, 29 listopada ruszą prace na skrzyżowaniu z ul. Zachemskiego i Zuchów.

Pojawią się dodatkowe zmiany w organizacji ruchu:

- W ramach inwestycji przebudowywane jest torowisko tramwajowe w ciągu al. Jana Pawła II (od placu Centralnego do Ptaszyckiego) i ul. Ptaszyckiego (do ul. Bardosa) - wraz z siecią trakcyjną, odwodnieniem i kolidującą infrastrukturą techniczną. Roboty mają toczyć się przez okres 10 miesięcy (w tym po 8 planowane jest przywrócenie ruchu tramwajowego), a ich koszt to ponad 33 mln zł - podkreślają urzędnicy miejscy.