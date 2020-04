Prywatne testy na koronawirusa. Czy są skuteczne? Wirusolog: "ujemny wynik nie mówi absolutnie nic"

W związku z tym jeśli wynik będzie pozytywny, to zdaniem naukowca jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że faktycznie dana osoba jest zakażona koronawirusem.

Prof. Pyrć tłumaczy, że oferowane w prywatnych placówkach badania to tzw. testy serologiczne. - Wśród tych badań są bardziej bądź mniej wiarygodne. Natomiast kluczowe jest to, że testy serologiczne wykrywają przeciwciała przeciwko wirusowi, a nie samego wirusa - mówi profesor.

w Internecie pojawia się coraz więcej ofert, w ramach których - prywatnie - można zrobić test na obecność koronawirusa w naszym organizmie. Szybką diagnostykę w kierunku Covid-19 oferuje m.in. Szpital Dworska. Jego przedstawiciele zachwalają, że test jest prosty w użyciu, a koszt badania to 150 złotych (dla pacjentów, korzystających z konsultacji specjalistów tej placówki, koszt to 60 zł). Szpital zaznacza jednak, że test „nie wyklucza definitywnie zakażenia lub jego brak”.

Koronawirus w szpitalu dziecięcym w Prokocimiu. Co dalej?

- Natomiast ujemny wynik nie mówi absolutnie nic: nie mówi, że ta osoba nie jest chora i nie zaraża. Mówi wyłącznie o tym, że u tej osoby jeszcze nie pojawiły się przeciwciała. Zatem takie testy do diagnostyki się nie nadają. Można rozważyć, w którym momencie zastosowanie takich testów będzie korzystne, ale wymaga to głębszego zastanowienia. Mogę sobie wyobrazić testowanie osób, które wychodzą z kwarantanny czy osób, które chcą wrócić do pracy mimo zagrożenia - mówi Pyrć.