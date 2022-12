Protezy, wózki i rehabilitacja dla 137 osób. Fundacja Poland Business Run podsumowała 2022 rok. Zdjęcia

Pomoc dla 137 osób

32 tys. pracowników firm i korporacji, w tym 9 tys. z Krakowa, które wzięły udział we wrześniowym biegu Poland Business Run, mają powody do dumy. Dzięki nim pomoc otrzymało 137 osób z niepełnosprawnością ruchową i po mastektomii. Do potrzebujących trafiły protezy, wózki i rehabilitacja na kwotę ponad miliona złotych. Wśród beneficjentów są 24 osoby z Krakowa i innych małopolskich miejscowości.

W tegorocznym biegu Poland Business Run swoje drużyny wystawiło aż 1500 firm. To dzięki środkom z ich opłat startowych wsparcie w postaci dofinansowań trafiło do 137 beneficjentów z całej Polski

– Trudno uwierzyć, że kolejny rok prawie za nami i czas na podsumowanie 11. edycji Poland Business Run. Tym razem przygotowaliśmy zawody w formule hybrydowej i efekt przeszedł nasze oczekiwania – stacjonarnie w Krakowie oraz z aplikacją na całym świecie pobiegły łącznie aż 32 tysiące uczestników. Ta liczba ogromnie nas cieszy, bo oznacza, że mogliśmy pomóc kolejnym beneficjentom, którzy zgłosili się do nas z najróżniejszych zakątków Polski, opowiedzieli swoje historie i poprosili o wsparcie – komentuje Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run.