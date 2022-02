Protest w Krakowie. Domagają się powrotu dzieci sprzed komputerów do szkolnych ławek

Organizatorzy demonstracji przekonywali, że zamykanie szkół nie jest konieczne i nie tylko nie sprzyja zdrowiu uczniów, powoduje u coraz większej liczby dzieci depresję i przygnębienie, ale również nie przyczynia się do ograniczenia transmisji wirusa. Powtarzano hasła: "Stop segregacji sanitarnej", "Stop zdalnemu nauczaniu", "Szkoła dla dzieci", "Mój nauczyciel mnie chroni".

- Tracimy kontrolę nad naszym fachem. To, co się dzieje, nijak ma się do tego, czemu szkoła powinna służyć. Dzieci na nauce zdalnej są przemęczone, przebodźcowane i rozchwiane, co widzę nawet po moich dzieciach - mówiła uczestnicząca w pikiecie Urszula Kalinowska-Liszewska, nauczycielka nauczania wczesnoszkolnego ze Szkoły Podstawowej nr 40 w Krakowie, a zarazem rodzic 5- i 4-klasisty. Zaznacza, że nie zaprzecza istnieniu pandemii, ale denerwuje ją brak logiki w przyjmowanych rozwiązaniach. - Dzieci nie mogą chodzić do szkoły, ale mogą brać udział w zajęciach dodatkowych. Nie rozumiem tego. Świat zwariował - kwitowała.