Protest na placu Szczepańskim w Krakowie. Stowarzyszenie Nowa Generacja upomniało się o klimat i ochronę środowiska

Manifestacje, pod hasłem "Recepta na Klimat", zorganizowało stowarzyszenie Nowa Generacja, organizacja skupiająca młodych ludzi i powiązana z Platformą Obywatelską. W proteście wzięli udział jej politycy z Krakowa: Aleksander Miszalski, Bogdan Klich i Jerzy Federowicz.

"Widzieliśmy w ostatnich dniach, jak zanieczyszczone są krakowskie rzeki Wilga, Białucha czy Prądnik. Do Ojcowskiego Parku Narodowego spływają zanieczyszczenia chemiczne i sanitarne. Co dzień ujawniane są kolejne informacje o tym, jak nasze środowisko jest rujnowane przez nieoczyszczone ścieki, śmieci i masową wycinkę zieleni. Nie możemy pozwolić na to, by naturalne środowisko zostało zrujnowane bezpowrotnie. Dlatego widzimy się w poniedziałek 31 lipca o godz. 18:00 na Placu Szczepańskim w Krakowie, by wszem i wobec wyrazić swój sprzeciw wobec degradacji naszych skarbów naturalnych" - ta zapowiadali protest jego organizatorzy.