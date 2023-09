Protest na drodze krajowej nr 79. Mieszkańcy Nielepic domagają się ronda, a z nim poprawy bezpieczeństwa

Sznur samochodów z rana ustawiał się w miejscu protestu, ale policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie próbowali rozładować korek i pojazdy osobowe kierowali na objazd przez Pisary i Rudawę.

Protest na drodze trwał od godz. 8.30 do 10 na skrzyżowaniu ulic Trzaskowskiego i Śląskiej, czyli krajówki w Nielepicach. Organizował go sołtys Nielepic Stanisław Dam. Samochody osobowe, które nie pojechały objazdem oraz auta ciężarowe były przepuszczane w miejscu protestu w odstępach czasowych co 5 minut.